Pogoda w Warszawie w czwartek - 02.05. Jak wpłynie na finał Fortuna Pucharu Polski na PGE Narodowym?

Faworytem spotkania dla większości obserwatorów jest występująca na co dzień w PKO BP Ekstraklasie Pogoń, lecz "Białej Gwiazdy" na pewno nie można lekceważyć. Wisła Kraków w drodze do finału pokonała dwóch przedstawicieli najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.



Na murawie na pewno będzie gorąco. A jaka będzie pogoda w Warszawie? To pytanie z pewnością zadają sobie fani zarówno Pogoni, jak Wisły, którzy zmierzają do stolicy na ten mecz.

Pogoda w Warszawie - 02.05. Finał Fortuna Pucharu Polski na PGE Narodowym

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północno-wschodnia część Polski będzie pod wpływem klina wyżu znad Skandynawii, pozostały obszar kraju dostanie się w zasięg zatoki niżu znad Beneluksu i Niemiec. Będzie napływać ciepłe powietrze polarne, na wschodzie wyraźnie suchsze.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia. W czwartek w stolicy zachmurzenie ma być małe. Temperatura maksymalna może wynieść 25 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, po południu także porywisty, południowo-wschodni.

Pierwszy gwizdek na PGE Narodowym wybrzmi w czwartek 2 maja o godzinie 16:00. Dla Pogoni będzie to szansa na wywalczenie pierwszego takiego trofeum w historii klubu. Natomiast Wisła ma na swoim koncie już cztery zwycięstwa. Transmisja już od 14:00 w Polsacie Sport, a od 15:50 także w otwartym Polsacie.

Polsat Sport, PAP