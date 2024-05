Kolejna zła wiadomość dla Ronniego O'Sullivana. Porażka w MŚ to nie wszystko

Ronnie O'Sullivan niespodziewanie odpadł z mistrzostw świata w snookerze już na etapie ćwierćfinału. Jak się okazało, to nie koniec złych wiadomości dla legendy snookera - Anglik stracił bowiem prowadzenie w światowym rankingu.

Przypomnijmy - słynny "The Rocket" przegrał 10:13 ze Stuartem Binghamem i odpadł z tegorocznych mistrzostw świata. To nie koniec niekorzystnych wiadomości dla Anglika. Nowym liderem światowego rankingu został Mark Allen, dla którego to pierwsze tego typu wyróżnienie w karierze.

Allen odpadł z MŚ 2024 w 1/8 finału, przegrywając po dramatycznej końcówce z Johnem Higginsem. Tegoroczne mistrzostwa są pełne niespodzianek - kwalifikacji nie przeszedł Neil Robertson, a szybko z turniejem pożegnali się Mark Selby, Mark Williams, Shaun Murphy czy broniący tytułu Luca Brecel. Podobnie jak O'Sullivan, w ćwierćfinale odpadli Judd Trump i Higgins.

Półfinałowe, sensacyjne pary MŚ w snookerze 2024 stworzyli więc Kyren Wilson i David Gilbert oraz Jak Jones i Bingham.