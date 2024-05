Zrobią wszystko, by sprowadzić Lewandowskiego! Z tym klubem go jeszcze nie łączyli

Polski napastnik nie tak dawno skompletował pierwszego hat-tricka w barwach Barcelony. Wcześniej zapowiadał już, że zamierza pozostać w "Dumie Katalonii" na kolejny sezon. To jednak nie zraża klubów zainteresowanych jego usługami. Doniesienia z Turcji są jednak zaskakujące.

Jak twierdzi Cokmen Ozcan z "Fanatik", Besiktas ustawił Lewandowskiego na szczycie listy zainteresowań. Działacze klubu mają zrobić wszystko, by pozyskać utytułowanego napastnika reprezentacji Polski. By to zrobić, muszą precyzyjnie ustawić swoje finanse, by sprostać warunkom finansowych zarówno Barcelony, jak i Lewandowskiego.

To jednak optymistyczne założenie, bo przecież Polak musiałby chcieć takiego ruchu. Ambicje Besiktasu są duże, ponieważ włodarze klubu z zazdrością spoglądają na ligowych rywali, którzy mają w kadrze takich graczy jak Mauro Icardi (Galatasaray) czy Edin Dzeko (Fenerbahce).

Według tureckiego dziennikarza, transfer jest "trudny, ale nie niemożliwy".

Są to na pewno zaskakujące doniesienia, bo z tym klubem media jeszcze Lewandowskiego nie łączyły.

