Ligowa sytuacja Podbeskidzia robi się bardzo trudna. Na cztery kolejki przed końcem sezonu mają osiem punktów straty do bezpiecznego miejsca zajmowanego przez Polonię Warszawa. Biorąc pod uwagę dramatyczną formę bielszczan, objawiającą się jednym zwycięstwem w ostatnich dwunastu spotkaniach ligowych, nadrobienie tego wydaje się nierealne, a po tej kolejce może nawet być niewykonalne.

Starcie z Wisłą Kraków w 30. kolejce było pokazem słabości Podbeskidzia. Wisła wygrała 3:1, ale mogła jeszcze wyżej. Sędzia podyktował karnego dla krakowian po zagraniu ręką zawodnika z Bielska-Białej, po czym, po konsultacji z VAR-em cofnął decyzję.

Drużyna z Trójmiasta jest na dobrej drodze, by po czterech latach wrócić do ekstraklasowej rodziny. W spotkaniu ze zmierzającymi coraz pewniej do drugiej ligi bielszczanami piłkarze Arki będą chcieli potwierdzić, że zasługują na awans do elity.

Goście w poprzedniej kolejce wykorzystali potknięcie liderów 1. ligi, Lechii Gdańsk, zwyciężając z Resovią Rzeszów 3:2. Zredukowali w ten sposób stratę do jednego punktu i zrehabilitowali się za niedawną porażkę w Pruszkowie ze Zniczem 0:2.

Poprzednie starcie tych drużyn skończyło się zwycięstwem Arki 1:0.

Transmisja meczu Podbeskidzie Bielsko-Biała i Arka Gdynia od 20:20 w Polsacie Sport 1 oraz online na Polsat Box Go.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport