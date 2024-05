Resovia musi walczyć o utrzymanie. Rzeszowski klub wciąż nie jest pewny pozostania w Fortuna 1 Lidze. Ścisk w dole tabeli jest duży i każdy mecz może przynieść istotną zmianę w hierarchii.

Miedź z kolei chciała w tym sezonie powalczyć o powrót do Ekstraklasy. Piłkarze jednak zawodzą i obecnie będzie o to bardzo trudno. Nawet do strefy barażowej strata jest pokaźna.

Relacja live i wynik na żywo meczu Resovia Rzeszów - Miedź Legnica na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:00.