Reprezentant Słowacji: Mecz z Polską będzie dla mnie ważny!

Viliam Cacho ma za sobą świetny sezon w barwach Ocelari Trzyniec, z którym wywalczył mistrzostwo Czech. Słowacki napastnik przebywa obecnie na zgrupowaniu kadry, która przygotowuje się do startu w Mistrzostwach Świata Elity, podczas których jednym z jej z grupowych rywali będzie reprezentacja Polski. - Przede wszystkim mam nadzieję, że wywalczę sobie miejsce w składzie na ten turniej oraz że będziemy mieli mocny zespół, który uzyska tam jak najlepszy wynik – podkreśla wychowanek Dukli Trencin.

Grzegorz Michalewski, Polsat Sport: Gratuluję mistrzostwa Czech zdobytego z Ocelari Trzyniec. Zgodzisz się ze mną, że wasza postawa w fazie play-off przejdzie do historii nie tylko czeskiego hokeja.

Villiam Cacho, reprezentant Słowacji w hokeju na lodzie: To był dla nas fantastyczny, ale bardzo wyczerpujący i długi sezon, ale myślę, że osiągnęliśmy coś, z czego możemy być dumni. To były dla nas bardzo trudne play-offy, ale naprawdę mogły się one podobać.

ZOBACZ TAKŻE: Słowacy gotowi do gry o najwyższe cele na MŚ. "Będziemy walczyć o podium"

Półfinałowa rywalizacja ze Spartą Praga oraz finałowa batalia z Pardubicami była niesamowita. Co przesądziło o waszej wygranej?

Wynik, jaki uzyskaliśmy, mając w dodatku kontuzjowanych zawodników, był możliwy dzięki temu, że trzymaliśmy się razem jako zespół. I razem, jako drużyna, naprawdę zrobiliśmy coś niesamowitego.

Przed rokiem wystąpiłeś po raz pierwszy w reprezentacji Słowacji na Mistrzostwach Świata Elity. Jak wspominasz ten turniej i czego wówczas zabrakło, abyście awansowali do ćwierćfinału?

Gra w MŚ Elity to marzenie każdego dziecka. Cieszę się bardzo, że w moim przypadku to marzenie się spełniło. Niestety, ten turniej nie poszedł do końca po naszej myśli. Naszym celem był awans do ćwierćfinału, ale w fazie grupowej zabrakło nam jednego zwycięstwa, aby wyjść z grupy. Graliśmy wyrównane mecze zarówno z Kanadą, jak i z Czechami, ale straciliśmy z nimi punkty, które ostatecznie przesądziły o tym, że nie udało nam się awansować.

W tym roku Mistrzostwa Świata Elity odbędą się w Pradze i Ostrawie. Jaki wynik na tym turnieju mogą osiągnąć Słowacy?

Przede wszystkim mam nadzieję, że wywalczę sobie miejsce w składzie na ten turniej oraz że będziemy mieli mocny zespół, który uzyska tam jak najlepszy wynik.

Jednym z waszych grupowych rywali będzie Polska, która po 22 latach przerwy zagra w Elicie. Rozmawiałeś o tym meczu z Kamilem Wałęgą?

Oczywiście, rozmawialiśmy o tym. To będzie ważny mecz zarówno dla Słowacji, jak i dla Polski. Spotkanie odbędzie się nieopodal granicy zarówno polskiej, jak i słowackiej, więc bilety na to starcie na pewno będą wyprzedane i na trybunach będzie świetna atmosfera.

Ze Słowacji i Polski do Ostrawy jest bardzo blisko, więc na meczach obu reprezentacji będzie wielu kibiców. Będzie to dla was i dla nas wielkie hokejowe święto. Jestem przekonany, że kibice obu drużyn stworzą niepowtarzalny klimat.

Według moich informacji, są trudności w zdobyciu biletów, szczególnie na tę konfrontację Słowacja – Polska. Wierzę, że przyjedzie jak najwięcej kibiców, bo fani z obu krajów, przy udziale czeskich sympatyków hokeja, stworzą na trybunach naprawdę mistrzowską atmosferę.

Czy prawdą jest, że w młodości, gdy twój ojciec Viliam senior grał w Polsce, miałeś okazję trenować w grupach młodzieżowych w klubie z Sanoka?

Tak, to prawda. Dla mnie, wtedy młodego chłopca, to był bardzo dobry czas, zresztą byłem pierwszy raz w takim miejscu w drużynie poza Słowacją. Ten miesiąc, który tam wtedy spędziłem, bardzo mi się podobał. Zresztą tata zabrał mnie na jeden trening z drużyną seniorów Sanoka i to były tak naprawdę moje pierwszy ćwiczenia z seniorami. Nie pamiętam dokładnie, ile miałem lat, ale byłem wtedy bardzo młodym chłopcem.