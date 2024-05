Trzecie miejsce Roberta Kubicy i spółki

Zespół Orlen Team AO by TF z Robertem Kubicą w składzie zajął trzecie miejsce w kategorii LMP2 w 4-godzinnym wyścigu na francuskim torze Le Castellet, drugiej rundzie cyklu European Le Mans Series.

Zwyciężył polski team Inter Europol Competition, w którym tym roku nie ma żadnego kierowcy Polaka. W końcówce bolid prowadził Tom Dillman. Na drugiej pozycji sklasyfikowana została ekipa Cool Racing, a na trzeciej Orlen Team. Na drugiej pozycji do mety dojechał Idec Sport, ale ze względu na przydzieloną im karę spadli na czwartą lokatę.



Walkę o podium dla Orlen Team AO by TF zakończył Szwajcar Louis Deletraz, który w swoim zespole jechał jako ostatni. Gdy przejmował bolid od Kubicy, zespół firmowany przez Orlen był w granicach 5-6 lokaty. Szwajcar na ostatnich okrążeniach przyspieszył, do tego jedna z ekip jadących przed nim otrzymała karę przejazdu przez pit-stop.

W efekcie zespół z Kubicą awansował na trzecie miejsce i na takiej pozycji został sklasyfikowany.

W pierwszej rundzie cyklu 21 kwietnia w Barcelonie team Polaka zajął siódme miejsce w LMP2 i dziewiąte w klasyfikacji generalnej.

W klasyfikacji generalnej po dwóch rundach ELMS w LMP2 prowadzi Inter Europol Competition - 33 pkt, na piątej pozycji jest Orlen Team z dorobkiem 21 pkt.

ELMS to druga seria wyścigowa Kubicy w sezonie 2024. Jego partnerami są Szwajcar Louis Deletraz i 20-letni Brytyjczyk Jonny Edgar. Oprócz tych zawodów Kubica startuje w tegorocznym sezonie w prestiżowych długodystansowych mistrzostwach świata WEC (World Endurance Championship).

Kubica wrócił do rywalizacji w ELMS po trzech latach. W sezonie 2021 już startował w belgijskim Team WRT i wtedy w klasie LMP2 wraz z Deletrazem i Chińczykiem Yifei Ye zwyciężył w klasyfikacji generalnej cyklu. European Le Mans Series to wyścigi długodystansowe, w których kierowcy mają do dyspozycji prototypy klasy LMP oraz samochody sportowe klasy GT.

W czerwcu 2021 ekipa WRT była bliska wygrania prestiżowego wyścigu 24-godzinnego Le Mans w kategorii LMP2, jednak bolid uległ awarii na ostatnim okrążeniu i team nie dojechał do mety.

W tym roku Kubica jest jedynym polskim uczestnikiem ELMS.

W kalendarzu sezonu 2024 ELMS jest sześć rund. Po Barcelonie i wyścigu we francuskim Le Castellet, 7 lipca pojadą na włoskiej Imoli, 25 sierpnia na belgijskim Spa-Francorchamps, 29 września na włoskim Mugello. Sezon zakończy 19 października wyścig w Portugalii na torze w Portimao.

Klasa LMP2, która będzie nadal reprezentowana w ELMS, od tegorocznego sezonu została przez FIA wycofana z długodystansowych mistrzostw świata WEC, pojedzie tylko w 24-godzinnym Le Mans. Powodem rozstania z LMP2 było rosnące zainteresowanie klasą Hypercar, w której bolidy są nowocześniejsze i szybsze, a rywalizacja na torze bardziej widowiskowa.

PAP