Niedawno wygrali Puchar Polski, a teraz to! Wpadka Wisły Kraków w meczu ze spadkowiczem

Piłkarze Wisły podchodzili do tego spotkania we wspaniałych nastrojach. Warto bowiem przypomnieć, że "Biała Gwiazda" w czwartek 2 maja pokonała na PGE Narodowym Pogoń Szczecin, tym samym sięgają po Fortuna Puchar Polski. Natomiast Zagłębie już przed tym spotkaniem wiedziało, że nie utrzyma się w Fortuna 1 Lidze. Przez to wielu kibiców i ekspertów uważało, że ekipa z Krakowa bez większych problemów wygra poniedziałkowe starcie.

ZOBACZ TAKŻE: Kiedyś był trenerem Lecha Poznań. Teraz został zwolniony z pracy

Pierwszy raz piłka zatrzepotała w siatce w ósmej minucie. To właśnie wtedy do bramki przeciwników trafił Angel Rodado. Sędziowie długo analizowali tę sytuację. Po weryfikacji z systemem VAR arbitrzy nie uznali trafienia, ponieważ jeden z piłkarzy zespołu ze stolicy Małopolski w tej akcji znajdował się na pozycji spalonej.

Chociaż to zawodnicy "Białej Gwiazdy" prezentowali się lepiej na boisku, to wynik otworzył Maksymilian Rozwandowicz z Zagłębia. 29-letni pomocnik w 26. minucie spotkania popisał się bardzo dobrym strzałem z dystansu. Anton Chichkan, który znajdował się między słupkami bramki Wisły, nie miał przy tym uderzeniu nic do powiedzenia. Chociaż goście przed przerwą mieli kilka dogodnych okazji do wyrównania wyniku, to pierwsza połowa zakończyła się przy jednobramkowym prowadzeniu Zagłębia.

Po zmianie stron podopieczni Alberta Rude ruszyli do ataku. Dominacja Wisły stała się jeszcze bardziej widoczna po 58. minucie. To właśnie wtedy drugą żółtą kartkę obejrzał Artem Polyarus, przez co Zagłębie musiało kończyć to spotkanie w dziesiątkę. Ofensywny styl gry "Białej Gwiazdy" przyniósł w 90. minucie gola wyrównującego. Dobrym strzałem głową na listę strzelców wpisał się Angel Rodado.

Nie był to koniec problemów Zagłębia. William Remy sfaulował we własnym polu karnym rywala. Sędzia od razu wskazał na jedenasty metr. Do wykonania stałego fragmentu gry podszedł Szymon Sobczak. Doświadczony piłkarz nie był w stanie przechylić szali zwycięstwa na stronę Wisły. Posłał piłkę nad poprzeczką, a mecz ostatecznie zakończył się remisem 1:1.

Po tym starciu Zagłębie nadal plasuje się na ostatnim miejscu w ligowej tabeli. Wisła jest natomiast szósta na drugim najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce.

Skrót meczu Zagłębie Sosnowiec - Wisła Kraków:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Zagłębie Sosnowiec - Wisła Kraków 1:1 (1:0)

Bramka: Maksymilian Rozwandowicz 26 - Angel Rodado 90

Czerwona karta: Artem Polyarus 58