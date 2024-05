Kapitan reprezentacji Łotwy o Polakach. "Grają bardzo twardy hokej!"

W sobotę pierwszym rywalem Polaków na mistrzostwach świata Elity w hokeju na lodzie będzie aktualny brązowy medalista – reprezentacja Łotwy. - Rozmawialiśmy wewnątrz drużyny o spotkaniu z reprezentacją Polski i uczulaliśmy się, że musimy być optymalnie przygotowani do tego starcia. Wiemy, że nie będzie to łatwa przeprawa – mówi w rozmowie z Polsatsport.pl kapitan reprezentacji Łotwy, Kaspars Daugavins.

Grzegorz Michalewski (Polsat Sport): W zeszłym roku reprezentacja Łotwy wywalczyła na mistrzostwach świata historyczny medal brązowy. Jakie elementy pomogły wam osiągnąć ten sukces?

Kaspars Daugavins (kapitan reprezentacji Łotwy w hokeju na lodzie): Cała drużyna mocno wierzyła w swoje możliwości. Przed turniejem uczestniczyliśmy w efektywnym zgrupowaniu, odbyliśmy ciężkie treningi, postawiliśmy na optymalne przygotowanie fizyczne do zawodów. Jeśli miałbym jednak wskazać najważniejszy aspekt, który pozwolił nam wywalczyć medal, byłoby to przekonanie każdego zawodnika o wartości swoich umiejętności, walka jeden za drugiego oraz dobra zabawa podczas meczów. To dało nam sukces. Innym ważnym czynnikiem był fakt gry przed własną publicznością. Kibice dali nam dużo energii i pewności siebie. Oni wierzyli w nas, a my czerpaliśmy z ich wsparcia.

Teraz na turnieju w Czechach będziecie bronili brązowego medalu. Waszym pierwszym rywalem w Ostrawie będzie Polska, która zagra w Elicie po dwudziestu dwóch latach przerwy. Czy dla was będzie to najłatwiejszy mecz na tym turnieju?

Zdecydowanie uważam, że podczas mistrzostw świata żaden mecz nie należy do łatwych. Rok temu, przed mistrzostwami Elity mieliśmy okazję rozegrać dwa mecze kontrolne z Polską i pamiętam, że jeden z nich przegraliśmy. Polska gra bardzo twardy hokej. Poziom prezentowany przez zespoły w mistrzostwach świata w ostatnich latach się wyrównuje. Spotkanie inaugurujące turniej zawsze jest ciężką przeprawą. Wszyscy są podekscytowani, wszyscy mają sporo energii. Rozmawialiśmy wewnątrz drużyny o spotkaniu z reprezentacją Polski i uczulaliśmy się, że musimy być optymalnie przygotowani do tego starcia. Wiemy, że nie będzie to łatwa przeprawa.

W Ostrawie zagracie też ze Słowacją. To będzie dla ciebie prestiżowy mecz, bo w zeszłym sezonie z Michalovcami zdobyłeś brązowy medal. Być może w bramce Słowaków zagra twój klubowy kolega Stanislav Skorvanek. Masz już pomysł jak mu strzelić gola?

Udaje mi się czasem strzelić mu gola podczas treningów. Wiemy, że Słowacja będzie dysponować bardzo silną drużyną. Jeśli się nie mylę, to pięć lub sześć ostatnich bezpośrednich spotkań padło łupem Słowaków. Dla Łotwy mecze ze Słowacją należą do najtrudniejszych. Jednego możemy być pewni. Stawka tego pojedynku będzie wysoka, to można powiedzieć już teraz.

Na mistrzostwach świata ekspertem w polskiej telewizji Polsat Sport będzie Tomek Valtonen, a więc twój trener z Dukli Michalovce. Chciałbym się zapytać czy masz jakąś ciekawą albo śmieszną historię, która dotyczy twojego szkoleniowca?

Trener Valtonen dołączył do drużyny w trakcie sezonu, spędziliśmy razem około trzech miesięcy, dlatego nie przypominam sobie zabawnych lub szalonych zdarzeń z tego okresu. Mogę powiedzieć tyle, że uwielbiam go jako trenera. Jest świetnym szkoleniowcem, ma wspaniały charakter, nasza współpraca przebiega bardzo dobrze. Jest jednym z najlepszych trenerów, u których grałem. Ma serce do hokeja, jest zawsze pozytywnie nastawiony, przenosi tę energię na drużynę nie tylko na lodzie, ale również w szatni. Z pewnością nie mogę powiedzieć o nim złego słowa. Wiadomo już, że w przyszłym sezonie znów będziemy współpracować, dlatego być może za rok będę mógł przekazać ciekawe anegdoty o nim.

Jakie największe atuty ma reprezentacja Łotwy?

Po poprzednich mistrzostwach świata mamy w drużynie świetną atmosferę i dobry "team spirit". Wiemy, że możemy walczyć jak równy z równym z największymi drużynami świata. Mogę zapewnić, że damy z siebie wszystko. Mocno liczymy na naszych kibiców, którzy są dla nas dodatkowym szóstym zawodnikiem na tafli. Zawsze nas wspierają, jeżdżą na nasze mecze i dodają energii, kiedy potrzebujemy jej najbardziej. Generalnie nie chcę wskazywać jednego elementu, który nas wyróżnia. Robimy wszystko, aby być jak najlepszym zespołem i dawać z siebie sto procent w każdym meczu.

Jakie cele będzie miała reprezentacja Łotwy na tych mistrzostwach świata?

Uważam, że musimy postawić sobie takie same cele jak w podczas każdych mistrzostw. Na początku jest faza grupowa i zadaniem jest awans do ćwierćfinału. Zresztą to powinien być cel każdej z drużyn. Mistrzostwa dzielą się na dwie części. Faza grupowa, a później play-offy, podczas których skupiasz się na pojedynczym meczu. Aby awansować do strefy medalowej, musisz najpierw wyjść z grupy, wywalczyć przepustkę do ćwierćfinału. To powinien być dla nas cel na początek.