Ma ledwie 31 lat, ogłosił zakończenie kariery. "Miał życie giganta"

Schwartzman w tym roku grał bardzo słabo. Zajmuje aktualnie dalekie 142. miejsce w rankingu ATP, ale jego fatalną formę lepiej obrazuje ranking Race, zawierający w sobie jedynie punkty z obecnego sezonu. Argentyńczyk zdobył w 2024 roku jedynie 53 "oczka", nie wygrał żadnego meczu na oficjalnym turnieju ATP.

Decyzją o zakończeniu kariery podzielił się za pomocą oświadczenia na platformie X.

"W każdym zakątku kortu, na każdym treningu, w każdym zdobytym punkcie, w każdej chwili byłem niezmiernie szczęśliwy. Przeżywałem to z taką intensywnością, że dziś trudno mi to utrzymać. Te wszystkie piękne chwile stały się czymś, co dziś niesie ze sobą ciężar i trudno mi dalej w pełni się nimi cieszyć" - wyznał Argentyńczyk.

Były numer osiem światowego rankingu podjął decyzję, że chce skończyć karierę na początku przyszłego roku, na turnieju w swojej ojczyźnie.

"Chcę, żeby moje ostatnie turnieje były moją własną decyzją. Oby taki był rok 2024 i mam nadzieję, że będę miał okazję rywalizować w turniejach, które sprawiają mi największą przyjemność. A w 2025 roku w Argentynie będę mógł przeżyć swój ostatni moment, najpiękniejsze zakończenie, jakie mogę sobie wyobrazić" - ogłosił Schwartzman.

W swoim oświadczeniu nie zapomniał o kibicach, którzy go wspierali przez kilkanaście lat kariery.

"Tenis dał mi wszystko, co mam, i wiele więcej, co będę nosić ze sobą na zawsze. To była wspaniała podróż, a wy byliście jej istotną częścią. Dlatego chciałem to tutaj zakomunikować i podziękować, bo „El Peque” miał życie giganta" - podziękował fanom tenisista.

Najwyżej w swojej karierze był w październiku 2010 roku, kiedy wspiął się na ósme miejsce w rankingu WTA. Schwartzman wygrał czery tytuły i zarobił około 14 milionów dolarów. Jego największym osiągnięciem na turnieju wielkoszlemowym był półfinał Rolanda Garrosa w 2020, kiedy uległ późniejszemu triumfatorowi, Rafaelowi Nadalowi.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport