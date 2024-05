Rewolucja w siatkarskim klubie z Rzeszowa! Dziewięć nowych twarzy w kadrze

Drużyna z Rzeszowa przejdzie po sezonie kadrową rewolucję. PGE Rysice Rzeszów w minionym sezonie wywalczyły wicemistrzostwo Polski, ale do kolejnych rozgrywek przystąpią z mocno przemeblowanym składem. Z zespołu odejdą trener Stephane Antiga oraz osiem zawodniczek. W klubie pojawi się dziewięć nowych siatkarek.

Siatkarki z Rzeszowa po raz piąty z rzędu zdobyły srebrny medal mistrzostw Polski. Po sezonie drużyna PGE Rysic przejdzie kadrową rewolucję. Z klubem pożegnał się Stephane Antiga, który wybrał włoski kierunek i w przyszłym sezonie poprowadzi Savino del Bene Scandicci.

Zobacz także: Liga Narodów siatkarek 2024: Składy wszystkich reprezentacji. Kto zagra?

Jego następcą będzie dobrze znany w Polsce Słowak Michal Masek, który od dwóch lat prowadził występujący w Tauron Lidze zespół #VolleyWrocław. Największe sukcesy święcił prowadząc ŁKS Commercecon Łódź – mistrzostwo Polski (2019), wicemistrzostwo (2018) i brązowy medal (2021). Ma też na koncie mistrzostwo Polski w 2014 roku z Chemikiem Police, gdzie był asystentem. Od 2022 roku jest szkoleniowcem reprezentacji Słowacji. Jego żoną jest czeska rozgrywająca Lucie Muhlsteinova.

Asystentem Maska będzie współpracujący z nim od lat Bartłomiej Bartodziejski, a to oznacza, że z klubem z Rzeszowa pożegna się pracujący tam od sezonu 2018/19 Bartłomiej Dąbrowski. On z kolei trafi właśnie do Wrocławia i będzie pierwszym szkoleniowcem zespołu KGHM #Volley. Wraz z nim z Rzeszowa na Dolny Śląsk odchodzi atakująca Wiktoria Kowalska.

– Mam nadzieję, że zebrane w Rzeszowie doświadczenie treningowe i troszkę boiskowe pomoże mi w nowym klubie. Wiadomo jaka była moja rola w zespole. Byłam zmienniczką i tej gry nie było za wiele. Miałam mnóstwo treningów pod okiem trenera Antigi i dało mi to bardzo dużo. Jestem wdzięczna za ten czas. Liczę, że teraz w większym wymiarze zaprezentuję się na boisku. Moim celem jest, żeby pracę z Rzeszowa przekuć na więcej grania – powiedziała.

25-letnia siatkarka nie ukrywa, że cieszy się na dalszą współpracę z trenerem Dąbrowskim.

– Zdążyłam go już trochę poznać, choć w innej roli. Zapowiada się bardzo dobrze. Zebrał bardzo dużo doświadczenia w swojej trenerskiej karierze. Trzymam za niego mocno kciuki – dodała Kowalska, która przyznała, że trochę wahała się z decyzją czy odejść z Rzeszowa.

– Z jednej strony wyrażałam chęć pozostania w Rzeszowie, ale wiedziałem, że to się będzie wiązało z kolejnym sezonem bycia zadaniową zawodniczką wchodzącą, czyli zmienniczką. Dlatego jednocześnie analizowałam kilka różnych ofert i postawiłam na Wrocław. Na pewno wyniosę z tego wszystko, co najlepsze – podkreśliła

Kowalska jest jedną z ośmiu siatkarek, które opuszczają zespół z Rzeszowa. Oprócz niej w barwach ekipy PGE Rysic w nowym sezonie nie zagrają: Kolumbijka Amanda Coneo, Gruzinka Ann Kalandzadze, Czeszka Gabriela Orvosova, Hiszpanka Julia De Paula, Anna Obiała, Gabriela Makarowska-Kulej i Weronika Szlagowska.

Nowe siatkarki w klubie PGE Rysice Rzeszów

Nowymi twarzami w zespole pięciokrotnych z rzędu wicemistrzyń Polski mają być brazylijskie atakujące: Sabrina Machado (ostatnio Sesc-RJ/Flamengo) i powracająca pod dwóch latach do Rzeszowa Bruna Honorio (Grupa Azoty Chemik Police). Na przyjęciu mają zagrać Holenderka Marrit Jasper (Neptunes de Nantes Volley-Ball), Serbka Jovana Cvetkovic (OK Tent), Aleksandra Dudek (ŁKS Commercecon) i Monika Fedusio (Grupa Azoty Chemik Police). Zmienniczką Katarzyny Wenerskiej na rozegraniu ma być Karina Chmielewska (Grupa Azoty Akademia Tarnów). Do środkowych Magdaleny Jurczyk i Weroniki Centki dołączą natomiast Agnieszka Korneluk (Grupa Azoty Chemik Police) i Karolina Fedorek (MKS Kalisz).