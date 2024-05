Szykuje się rewolucja w Asseco Resovii. Nowi siatkarze nadciągają

Asseco Resovia Rzeszów co rok zaskakuje nowinkami transferowymi. Wiadomo, że w kolejnym sezonie skład znów będzie wyglądał inaczej. Kto zagra na środku siatki rzeszowian?

W Rzeszowie do sporych zmian dojdzie na środku siatki. Na kolejny sezon zostanie Karol Kłos, który po 13 latach spędzonych w PGE Skrze Bełchatów świetnie zaaklimatyzował na Podkarpaciu. Krzysztof Rejno również ma dalej bronić barw "Pasiaków".

Z zespołem ma za to pożegnać się Jakub Kochanowski. Reprezentant Polski prawdopodobnie trafi do Projektu Warszawa. Na Podpromiu w roli gospodarza więcej nie wystąpi także Bartłomiej Mordyl. On z kolei ma zagrać w Treflu Gdańsk.

I to właśnie z Trefla ma nadejść jego następca - Patryk Niemiec. Zespół z Trójmiasta już nawet oficjalnie pożegnał tego zawodnika w mediach społecznościowych. 27-latek jest dwukrotnym brązowym medalistą PlusLigi (2018, 2022). W 2018 roku zdobył także Puchar Polski.

To nie koniec wsparcia. Kolejne nadchodzi województwa warmińsko-mazurskiego. Cezary Sapiński, który tak świetnie otworzył sezon 2023/2024, także ma przywdziać trykot Resovii.

Na razie jednak obaj panowie mogą cieszyć się odpoczynkiem od ligowych rozgrywek. Już 15 maja od meczu z Niemcami w katowickim Spodku najlepsi z najlepszych rozpoczną sezon reprezentacyjny. Transmisja tego spotkania na sportowych antenach Polsatu.