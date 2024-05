To już pewne! Dawid Szwarga odchodzi z Rakowa!

Szwarga objął stery Rakowa przed tym sezonem, będąc wcześniej asystentem Marka Papszuna, który po wywalczeniu mistrzostwa Polski z Rakowem postanowił odejść. Młody szkoleniowiec nie miał najgorszego początku w roli pierwszego szkoleniowca. Pod jego wodzą RKS z powodzeniem radził sobie w eliminacjach europejskich pucharów, docierając do czwartej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. W niej częstochowianie okazali się minimalnie słabsi od FC Kopenhaga.

Dzięki dobrej postawie Raków dostał się do fazy grupowej Ligi Europy. Tam jednak musiał zmierzyć się z wymagającymi rywalami w postaci włoskiej Atalanty czy portugalskiego Sportingu. Mimo to, ekipa spod Jasnej Góry do ostatniej kolejki walczyła o trzecią lokatę i grę na wiosnę w fazie pucharowej Ligi Konferencji. Ostatecznie nie udało się tego celu zrealizować, bo lepsi okazali się piłkarze austriackiego Sturmu Graz.

Raków z powodzeniem łączył grę w pucharach z grą w PKO BP Ekstraklasie. Drużyna co prawda nie była ani razu liderem tabeli, ale cały czas znajdowała się blisko czołówki, i mimo notowanych wpadek, nie traciła do niej dystansu. Również w Fortuna Pucharze Polski mistrzowie kraju zdołali dostać się do ćwierćfinału i wydawało się, że są na dobrej drodze do czwartego z rzędu finału tych rozgrywek.

Niestety, wszystko w pewnym momencie posypało się niczym domek kart. Raków sromotnie przegrał w ćwierćfinale Pucharu Polski z Piastem Gliwice oraz zaczął seryjnie tracić punkty w Ekstraklasie. Nie pomógł fakt, że na wiosnę częstochowianie nie musieli grać co trzy dni ze względu na występy w Europie. Problemem była jednak plaga kontuzji, chociaż szeroka kadra czerwono-niebieskich pozwalała łatać dziury.

O tym, że Szwarga może rozstać się z Rakowem dyskutowano w mediach od kilku miesięcy. Częstochowianie od czasu do czasu zaskakiwali pozytywnie pod jego wodzą, wygrywając np. u siebie z Lechem Poznań aż 4:0. To niejako przedłużało kredyt zaufania młodego trenera u właściciela klubu Michała Świerczewskiego.

W miniony weekend Raków przegrał jednak w Lubinie z Zagłębiem, co prawdopodobnie przelało czarę goryczy. Klub we wtorkowe wczesne popołudnie poinformował, że Szwarga będzie pełnił funkcję trenera tylko do końca tego sezonu.

A kto będzie jego następcą? O tym przekonamy się pewnie za kilka tygodni. Do końca sezonu w PKO BP Ekstraklasie pozostały już tylko trzy kolejki. Raków zajmuje odległe siódme miejsce, chociaż do ligowego podium traci trzy punkty.