Mistrzyni świata przekazała smutną informację. Nie pojawi się na igrzyskach olimpijskich

Już niedługo rozpocznie się jedna z najważniejszych imprez w świecie sportu. Jedną z gwiazd, która miała brać udział w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, była Emma Coburn. Jak się jednak okazuje, pochodząca ze Stanów Zjednoczonych zawodniczka nie pojawi się w stolicy Francji. Wszystko przez uraz kostki.

Coburn opublikowała post na swoim oficjalnym koncie na Instagramie. Wytłumaczyła w nim fanom, dlaczego nie zobaczą jej podczas nadciągających igrzysk olimpijskich.

"Naprawdę nie wiem, co powiedzieć... Złamałam kostkę podczas skoku do wody w Szanghaju. Na początku myślałam, że tylko skręciłam, mimo że ból był dość intensywny. Kiedy wróciłam do domu, zdjęcia pokazały zerwane więzadła, uszkodzoną chrząstkę i pęknięcie kości śródlądowej. Wczoraj miałam operację i wkręcono mi śrubę w kostkę i wyczyszczono chrząstkę. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to za 6 tygodni znów będę mogła zacząć biegać. To znaczy, że jestem poza igrzyskami olimpijskimi. Marzenie o Paryżu się skończyło" - napisała lekkoatletka.

Coburn specjalizuje się w biegach na 3000 metrów z przeszkodami. Właśnie na tym dystansie zdobyła brązowy medal podczas igrzysk olimpijskich w 2016 roku. Jej największym sportowym osiągnięciem jest złoty "krążek" zdobyty podczas mistrzostw świata w 2017 roku w Londynie. Dwa lata później, czyli w 2019 roku, sięgnęła po srebro podczas czempionatu globu w Dausze.

Igrzyska w Paryżu rozpoczną się 26 lipca i zakończą 11 sierpnia. Igrzyska paralimpijskie odbędą się między 28 sierpnia a 8 września.