Wywalczyli awans do PlusLigi, a tu takie wieści... Zaskoczył kibiców tuż po meczu

Wojciech Serafin to jeden z autorów awansu siatkarzy MKS-u Będzin do PlusLigi. Jego zespół w świetnym stylu wygrał Tauron 1. Ligę. W wywiadzie pomeczowym szkoleniowiec poinformował, że to było jego ostatnie spotkanie w roli trenera MKS-u.

MKS Będzin uzyskał awans do PlusLigi i będzie mógł zagrać w niej w sezonie 2024/2025. W finale Tauron 1. Ligi, toczonym do trzech zwycięstw, pokonał BBTS Bielsko-Biała.

Siatkarze z Będzina byli murowanymi faworytami do awansu. W świetnym stylu wygrali rundę zasadniczą Tauron 1. Ligi, wygrywając 27 z 30 spotkań. W fazie play-off również nie mieli sobie równych. W meczach ćwierćfinałowych i półfinałowych nie stracili nawet seta. W wielkim finale potrzebowali trzech spotkań, by przesądzić o mistrzostwie.

Duża w tym zasługa trenera Wojciecha Serafina. 46-letni szkoleniowiec prowadził już dwie drużyny z PlusLigi: Dafi Społem Kielce oraz Asseco Resovię Rzeszów. Od sezonu 2021/2022 był szkoleniowcem będzinian. Po trzech latach postanowił odejść z zespołu.

- Sezon fajnie się układał, a apetyt rósł w miarę jedzenia. To tylko tak wyglądało, że szybko poszło i łatwo wygraliśmy, ale to nie były łatwe mecze. Cieszymy się z awansu. Przyszły sezon na pewno nie będzie łatwy. Jak ja to widzę? Moja misja tutaj dobiegła końca. Naszym celem był awans do PlusLigi i zrobiliśmy to. Teraz w rękach włodarzy jest zadbać o to, by klub był w stanie się utrzymać - powiedział Serafin w rozmowie w Markiem Magierą.

MKS Będzin występował w PlusLidze przez siedem lat. Po raz pierwszy pojawił się w niej w 2014 roku. Spadł po sezonie 2020/2021. Po trzech latach spędzonych w Tauron 1. Lidze ponownie zagra w najwyższej klasie rozgrywkowej.