Znamy grupy LOTTO SuperLIGI. Debiutanci sprawdzą formę mistrza Polski

W tym roku organizatorzy LOTTO SuperLIGI postawili na formułę ligi zamkniętej, co oznacza rezygnację z projektu forBET 1.LIGI. Po weryfikacji zgłoszeń do tegorocznej edycji Drużynowych Mistrzostw Polski w tenisie finalnie dopuszczono 10 zespołów: BKT Advantage Bielsko-Biała (aktualny mistrz Polski), KT Royal Zielona Góra, Calisia Tennis Team Kalisz, WKT Mera Warszawa, AZS Tenis Poznań, KT GAT Gdańsk, KS Górnik Bytom, ZTT Złotoryja, WKS Grunwald Poznań oraz PTP Łódź (debiutant).

- Uruchomienie ligi zamkniętej to efekt naszych rozmów z klubami, zawodnikami i partnerami, a także analizy poprzedniego sezonu. Wprowadzając taką formułę umożliwiamy klubom realizację długofalowej strategii rozwoju oraz uzyskanie stabilizacji finansowej oraz sportowej na kolejne lata gry w lidze – powiedział Piotr Holwek, dyrektor zarządzający SuperLIGA S.A.

Dwie najlepsze drużyny z poprzedniego sezonu – BKT Advantage Bielsko Biała i Calisia Tennis Team Kalisz, zostały rozstawione i przydzielone do dwóch różnych grup, do których w drodze losowania przydzielono pozostałe ekipy. Ostateczny skład obu grup prezentuje się następująco:

Grupa A: BKT Advantage Bielsko-Biała, WKS Grunwald Poznań, PTP Łódź, KT Royal Zielona Góra i ZTT Złotoryja.

Grupa B: Calisia Tennis Team Kalisz, KS Górnik Bytom, WKT Mera Warszawa, AZS Tenis Poznań oraz KT GAT Gdańsk.

- Uważam, że to grupa B zasługuje na miano „grupy śmierci”. Będą w nim występować cztery drużyny z zeszłorocznej edycji LOTTO SuperLIGI oraz dobrze zarządzany i słynący z doskonałej pracy z młodzieżą KT GAT Gdańsk – poinformował Artur Bochenek, wiceprezes zarządu SuperLIGA S.A.

Swoich emocji po losowaniu nie krył Piotr Szczypka, prezes klubu BKT Advantage Bielsko-Biała.

- Cieszymy się z losowania. Trafiliśmy na trzy kluby, z którymi nie mieliśmy jeszcze okazji walczyć na korcie. Dwa z nich w zeszłym sezonie rywalizowały w niższej klasie rozgrywkowej, a PTP Łódź to absolutny debiutant. Dla nas to nowe wyzwanie sportowe oraz logistyczne, do którego musimy się odpowiednio przygotować. Wiem, że każde spotkanie ligowe w Zielonej Górze i Złotoryi to prawdziwe tenisowe święto z pełnymi trybunami, co z pewnością wyzwoli w naszych zawodnikach dodatkowe pokłady energii.

Przypomnijmy, że w sezonie zasadniczym rozegranych zostanie pięć kolejek zasadniczych. Pierwsza odbędzie się w dniach 8/9 czerwca, natomiast ostatnia - 3/4 sierpnia. Zwycięzcy grup uzyskają awans do turnieju finałowego LOTTO SuperLIGA - FINAL FOUR, natomiast drużyny z miejsc 2-3 zagrają w fazie „play-off” (10-11 sierpnia) z przeciwnikami z drugiej grupy o pozostałe dwie „przepustki” do turnieju mistrzów. Szczegółowy terminarz rozgrywek dostępny jest tutaj.

W tegorocznej edycji LOTTO SuperLIGI obowiązywać będą inne zasady rozgrywania spotkań ligowych. Toczone one będą do trzech wygranych meczów, co oznacza, że liczba wszystkich pojedynków nie przekroczy pięciu. Planowane są dwa mecze singlowe – jeden męski i jeden żeński, dwa mecze gry podwójnej – mężczyzn i kobiet, a jeśli to nie wystarczy do wyłonienia zwycięzcy, odbędzie się mecz gry mieszanej.

Aktualnie trwa okienko transferowe, które zamyka się w dniu 15 maja.

- Będziemy rozmawiać z Polskim Związkiem Tenisowym o przedłużeniu tego terminu do końca maja, dzięki czemu kluby zyskają więcej czasu na pozyskanie jeszcze głośniejszych nazwisk. Teraz, gdy są już znane składy obu grup, mogą one dokonać wzmocnień pod kątem konkretnych rywali – dodał Artur Bochenek z SuperLIGA S.A.

Informacja prasowa