Antybohaterowie ostatniej akcji. Legia wciąż w grze o mistrzostwo!

Co za emocje! Legia Warszawa po świetnym meczu pokonała Kinga Szczecin 90:88 i nawiązała walkę w ćwierćfinale play-off ORLEN Basket Ligi. W rywalizacji do trzech zwycięstw jest już tylko 2-1 dla szczecinian.

Na początku to przyjezdni utrzymywali małą przewagę, co było możliwe dzięki rzutom Avery'ego Woodsona. Po późniejszej trójce Andrzeja Mazurczaka różnica wzrosła do sześciu punktów. Starali się na to reagować Aric Holman wraz z Michałem Kolendą, ale Legia nie mogła się "rozkręcić". Po dwóch trójkach tego drugiego zbliżyła się jednak na dwa punkty, a do remisu doprowadził Loren Jackson. Po 10 minutach było po 23.

Josip Sobin w drugiej kwarcie sprawiał, że drużyna z Warszawy uciekała na cztery punkty. Matt Mobley i Michale Kyser dość szybko na to odpowiadali, ale jak się okazało - tylko na chwilę. Trójki trafiali także Vital oraz Holman. Mecz ciągle był jednak dość wyrównany. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 47:46.

W trzeciej kwarcie każdy rzut mógł zmieniać sytuację, chociaż trzeba docenić głównie wysiłki Andrzeja Mazurczaka. Z drugiej strony świetni byli też Loren Jackson i Christian Vital. Po akcji Michała Kolendy różnica na korzyść zespołu trenera Marka Popiołka wzrosła do siedmiu punktów. Przemysław Żołnierewicz i Matt Mobley później całkowicie zmieniali sytuację! Trafienie Jacksona sprawiło jednak, że po 30 minutach było 70:70.

Trójki Vitala i Kolendy na początku kolejnej części meczu oznaczały sześć punktów przewagi gospodarzy. To nie był koniec, bo później zespół z Warszawy był lepszy nawet o 10 punktów! Ekipa trenera Arkadiusza Miłoszewskiego nie mogła rozwinąć skrzydeł w ofensywie, przez co nie odrabiała realnie strat. Końcówka należała jednak do Kinga! Po rzutach Cuthbertsona i Mazurczaka przegrywał tylko dwoma punktami, a w dodatku miał ostatnią akcję. W niej nie potrafił już jednak oddać rzutu, a to oznaczało zwycięstwo Legii 90:88!

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Christian Vital z 28 punktami, 3 zbiórkami i 3 asystami. W ekipie gości wyróżniał się Andrzej Mazurczak z 20 punktami, 4 zbiórkami i 4 asystami.

ORLEN Basket Liga - ćwierćfinał fazy play-off

Legia Warszawa - King Szczecin 90:88 (23:23, 24:23, 23:24, 20:18)

Stan rywalizacji (do trzech zwycięstw): 2-1 dla Kinga

Legia: Christian Vital 28, Michał Kolenda 18, Aric Holman 17, Loren Jackson 12, Josip Sobin 6, Marcel Ponitka 5, Tyran De Lattibeaudiere 4, Raymond Cowels III 0, Dariusz Wyka 0, Grzegorz Kulka 0;

King: Andrzej Mazurczak 20, Zac Cuthberston 13, Matt Mobley 13, Przemysław Żołnierewicz 13, Darryl Avery Woodson 10, Morris Udeze 8, Michale Kyser 6, Kacper Borowski 3, Tony Meier 2, Michał Nowakowski 0.

PLK.PL