Turniej ATP w Rzymie to jedna z najważniejszych imprez podczas tenisowego sezonu, jeżeli chodzi o grę na mączce. Warto bowiem zaznaczyć, że triumfator rywalizacji w stolicy Włoch może sięgnąć nawet po 1000 punktów w rankingu ATP.

W zeszłym roku najlepszy na Półwyspie Apenińskim okazał się Daniił Miedwiediew. Pochodzący z Rosji tenisista sięgnął po zwycięstwo, pokonując w finale Holgera Rune. Kto tym razem przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę?



Impreza w Rzymie rozpoczęła się w środę 8 maja. Finał rywalizacji panów zaplanowany jest na sobotę 18 maja.

ATP w Rzymie: Plan transmisji - 09.05

11:00 - 17:30 - Polsat Sport 1, Polsat Box Go

17:00 - 21:00 - Polsat Sport 2, Polsat Box Go

11:00 - 23:00 - Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go

11:00 - 17:30 - Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go



W trakcie transmisji pokażemy następujące mecze:

Kort Główny:

Koepfer - Vavassori

Bergs - Nadal

Machac - Arnaldi

Evans - Fognini

Altmaier - Nardi

Lajovic - Sonego

Kort Boczny:

Seyboth Wild - Barrere

Rinderknech - Passaro

Gigante - Zeppleri

Draper - Corić

Struff - Cachin