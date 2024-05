Polski siatkarz rozstał się z klubem. Pamiętnym występem zapisał się w historii PlusLigi

Cezary Sapiński (rocznik 1994) do Indykpolu AZS trafił ze Ślepska Malow Suwałki, w którym grał w latach 2017–23. Miniony sezon był dla niego piątym, w którym występował na boiskach PlusLigi. W sezonie 2018/19 ze Ślepskiem Malow Suwałki, wywalczył awans do ekstraklasy, aby przez kolejne cztery lata bronić barw klubu z Suwalszczyzny. Miniony sezon był przełomowy dla tego zawodnika, zdecydował się on bowiem na zmianę barw i podpisanie kontraktu z Indykpolem AZS Olsztyn.

Zobacz także: Siatkarz podjął decyzję w sprawie przyszłości. Wybrał zaskakujący kierunek

Sapiński w biało-zielonych barwach rozegrał 32 spotkania, w których zdobył 245 punktów – 163 w ataku (59% skuteczności), 50 w bloku oraz 32 w polu serwisowym.

Wielu kibiców z całą pewnością zapamięta postawę środkowego w inauguracyjnym meczu sezonu (z Alruon CMC Wartą Zawiercie w Iławie). Zdobył wówczas 19 punktów, notując przy tym 100% skuteczności w ataku (16/16!). Po tym spotkaniu otrzymał także statuetkę MVP dla najlepszego zawodnika meczu.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

– Pożegnanie z Klubem to dla mnie ciężki moment. Miniony rok był dla mnie bardzo dobry. Cieszę się, że miałem możliwość pracy z Javierem Weberem. Zacząłem inaczej rozumieć siatkówkę, na czym ona polega i jak można to wszystko wykorzystać, aby "wycisnąć" jak najwięcej od zespołu oraz samego siebie. Do Uranii będę wracał z wielką przyjemnością – jest to duża hala z niesamowitą atmosferą! – przyznał Cezary Sapiński.