Poznaliśmy finalistów europejskich pucharów!

Przypomnijmy, że we wtorek i środę rozegrano półfinały w Lidze Mistrzów. Awans do finału, który zostanie rozegrany 1 czerwca na Wembley, uzyskały Borussia Dortmund i Real Madryt. Niemiecki zespół wyeliminował Paris Saint-Germain, a ekipa ze stolicy Hiszpanii po niezwykle emocjonującym spotkaniu pokonała Bayern Monachium.

ZOBACZ TAKŻE: Iwanow: Uzależnieni od trofeów. Znowu to zrobili!

Natomiast w Lidze Europy o końcowy triumf powalczą Atalanta BC i Bayer Leverkusen. Włoska drużyna, po remisie w pierwszym meczu, w rewanżu nie dała szans Olympique Marsylia. Z kolei świeżo upieczony mistrz Niemiec kontynuuje swoją imponującą serię meczów bez porażki. W pewnym momencie "Aptekarze" przegrywali 0:2 z AS Roma. Podopieczni Xabiego Alonso, jak to mają w zwyczaju w tym sezonie, doprowadzili do remisu w doliczonym czasie gry. Josip Stanisić strzelił gola wyrównującego w 97. minucie spotkania Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem Bayeru 2:0, a zatem Florian Wirtz i spółka powalczą o końcowy triumf w LE.

Jeśli chodzi o Ligę Konferencji, to świadkami pierwszego rozstrzygnięcia byliśmy już w środę. Wtedy Fiorentina zremisowała 1:1 z Club Brugge. "Viola" wygrała pierwszy mecz 3:2 i to zespół z Półwyspu Apenińskiego powalczy o zwycięstwo w LK. Ich rywalami będą piłkarze Olympiakosu. Ekipa z Pireusu dość niespodziewanie wyeliminowała Aston Villę.

Oto wyniki półfinałów Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji:

Liga Mistrzów:

PSG - Borussia Dortmund 1:0 (0:0)

Bramka: Hummels 50

Wynik pierwszego meczu: 1:0 dla Borussii

Awans: Borussia Dortmund

Real Madryt - Bayern Monachium 2:1 (0:0)

Bramki: Joselu 88, 90+2 - Davies 68

Wynik pierwszego meczu: 2:2

Awans: Real Madryt

Liga Europy:

Atalanta - Olympique Marsylia 3:0 (1:0)

Bramki: Lookman 30, Ruggeri 52, Toure 90+5

Wynik pierwszego meczu: 1:1

Awans: Atalanta

Bayer Leverkusen - AS Roma 2:2 (0:1)

Bramki: Mancini 82 (sam.), Stanisic (90+7) - Paredes 43 (rz.k.), Paredes 66 (rz.k.)

Wynik pierwszego meczu: 2:0 dla Bayeru

Awans: Bayer Leverkusen

Liga Konferencji:

Club Brugge - Fiorentina 1:1 (1:0)

Bramki: Vanaken 20 - Beltran 85 (rz.k.)

Wynik pierwszego meczu: 3:2 dla Fiorentiny

Awans: Fiorentina

Olympiakos - Aston Villa 2:0 (1:0)

Bramki: El Kaabi 10, 81

Wynik pierwszego meczu: 4:2 dla Olympiakosu

Awans: Olympiakos