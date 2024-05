Siatkarka reprezentacji Polski podjęła ważną decyzję! "Bobas – cieszymy się, że zostajesz"

Klub Grot Budowlani Łódź poinformował, że Justyna Łysiak przedłużyła kontrakt z tą drużyną. To będzie czwarty sezon libero reprezentacji Polski w niebiesko-biało-czerwonych barwach. "Bobas – cieszymy się, że zostajesz" – napisano na oficjalnej stronie łódzkiego klubu.

Justyna Łysiak (rocznik 1999) w ekstraklasie siatkarek grała w klubach Enea PTPS Piła (2017–18), Chemik Police (2018–19) i Energa MKS Kalisz (2019–21). Od 2021 roku jest zawodniczką Grot Budowlanych. W siedmiu sezonach na najwyższym poziomie ligowym rozegrała 163 spotkania. Z łódzką ekipą wywalczyła brązowy medal mistrzostw Polski 2023.





Siatkarka, która w zespole ma ksywę "Bobas", po raz kolejny udowodniła, że jest w czołówce najlepszych przyjmujących i broniących Tauron Ligi. Przez cały sezon była w liderką defensywy łódzkiego zespołu. W każdym ze spotkań, nawet tych najbardziej wymagających trzymała wysoki poziom, co przełożyło się na wynik w klasyfikacji najlepszych przyjmujących sezonu w Tauron Lidze, w której zajęła drugie miejsce.

– Bardzo się cieszę, że na kolejny rok zostaje w Budowlanych. Granie tutaj to ciągła możliwość rozwoju oraz okazja do rywalizacji o najwyższe cele zarówno w Polsce, jak i w pucharach. Myślę, że nikogo nie zdziwię jeśli powiem, ze Łódź stała się moim drugim domem. Szykuje się bardzo ciekawy sezon, którego już nie mogę się doczekać. Do zobaczenia w Sport Arenie! – powiedziała Justyna Łysiak.

– Justyna stanowi trzon zespołu i bardzo się cieszę, że udało się ją zatrzymać na dłużej w Grot Budowlanych. Obecnie przebywa na zgrupowaniu kadry i trzymam za nią kciuki bo uważam, że zasługuje na to aby stać się również mocnym punktem w reprezentacji Polski – powiedział prezes klubu Marcin Chudzik.