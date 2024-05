41 punktów Personsa, gramy dalej!

Sopocianie weszli w ten mecz ze sporą energią i po trafieniach Aarona Besta oraz Geoffreya Groselle’a prowadzili siedmioma punktami. MKS krok po kroku odrabiał straty, a świetnie spisywał się głównie Tayler Persons. Po jego kolejnej akcji gospodarze przegrywali tylko punktem. Ten sam zawodnik po chwili dawał remis! Ostatecznie po 10 minutach było jednak 21:23. W drugiej kwarcie nadal dwoił się i troił Persons. Po jego kolejnym trafieniu zespół trenera Borisa Balibrei wychodził na prowadzenie! Po późniejszej akcji Marcina Piechowicza miał już sześć punktów przewagi. Trefl miał teraz problemy w ataku, a następna kontra wykończona przez Personsa oznaczała nawet 12 punktów różnicy. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 55:43.

W trzeciej kwarcie dąbrowianie przede wszystkim kontrolowali sytuację na parkiecie, a do ataku włączył się także Xeyrius Williams. Później serią 10:0 zareagował zespół trenera Żana Tabaka i po rzutach wolnych Jakuba Schenka oraz Paula Scruggsa zbliżył się na zaledwie cztery punkty. Ważnymi trafieniami odpowiedzieli jednak Dominik Wilczek i Nicolas Carvacho, a po 30 minutach było 73:65. W kolejnej części meczu sopocianie walczyli o zwycięstwo. Po zagraniu Geoffreya Groselle’a przegrywali już tylko pięcioma punktami. Trójką szybko zareagował na to Marc Garcia, a to ustawiało dąbrowian w świetnej sytuacji. W końcówce swoją kolejną akcję dołożył Persons - MKS zwyciężył ostatecznie 92:84!

Tayler Persons zakończył mecz z 41 punktami, 3 zbiórkami i 4 asystami. Jarosław Zyskowski rzucił 18 punktów dla gości.

Trzeci mecz ćwierćfinałowy: MKS Dąbrowa Górnicza - Trefl Sopot 92:84 (21:23, 34:20, 18:22, 19:19).

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) 2-1 dla Trefla. Czwarty mecz w niedzielę w Dąbrowie Górniczej.

Punkty:

MKS Dąbrowa Górnicza: Tayler Persons 41, Marc Garcia 15, Marcin Piechowicz 11, Xeyrius Williams 8, Dominik Wilczek 5, Lovell Cabbil 5, Dawid Słupiński 5, Nicolas Carvacho 2, Błażej Kulikowski 0.

Trefl Sopot: Jarosław Zyskowski 18, Aaron Best 17, Paul Scruggs 14, Jakub Schenk 12, Geoffrey Groselle 8, Mikołaj Witliński 6, Andy Van Vliet 4, Jakub Musiał 3, Benedek Varadi 2, Auston Barnes 0.

PLK.pl