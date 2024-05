Czas na 32. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. W piątkowym meczu zmierzą się zespoły Piasta Gliwice i Łódzkiego Klubu Sportowego. Kto zwycięży to starcie? Relacja live i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - ŁKS na Polsatsport.pl.

Piątkowy mecz jest w zasadzie bez stawki. Piast niemal na pewno się utrzymał, chyba tylko katastrofa mogłaby im zaszkodzić, a ŁKS jest pewny spadku. Kibicom pozostaje liczyć, że drużyna Łódzkiego Klubu Sportowego podziękuje kibicom za wsparcie w tej kampanii za pomocą pięknej i pełnej zaangażowania gry.

Jeśli piłkarze dostarczą nam widowiska podobnego do tego jesiennego, to na pewno się to uda. Poprzednie spotkanie pomiędzy tymi drużynami zakończyło się wynikiem 3:3. Bramki dla Piasta zdobywali kolejno Kądzior, Mosór i Ameyaw, nastomiast dla ŁKS-u Ramirez, Tejan i Janczukowicz.

Relacja live i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - ŁKS na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport