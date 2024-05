Nadal przemówił przed meczem z Hurkaczem. Czytelny sygnał. "Muszę pozbyć się strachu"

W pierwszej rundzie "Król Mączki" spotkał się z Zizou Bergsem. Belg początkowo sprawiał problemy Hiszpanowi, zdołał wygrać nawet seta otwierającego, ale z każdą minutą coraz bardziej jasne było, że nawet po serii kontuzji Rafael Nadal to wyśmienity tenisista na mączce. Ostatecznie 38-latek wygrał z Bergsem 4:6, 6:3, 6:4.

W wywiadzie pomeczowym dla oficjalnej strony ATP 22-krotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych odniósł się do swojego powrotu na kort po kontuzjach.

- Mam Rolanda Garrosa za zaledwie dwa i pół tygodnia, więc... nadszedł moment, w którym muszę udowodnić sobie, że jestem w stanie popchnąć swoje ciało do granic możliwości, aby poczuć się gotowym na to, co nadchodzi - oznajmił Hiszpan.

Chociaż rzeczywiście wygląda coraz lepiej, to wciąż daleko mu do najlepszej formy. Sam tenisista upatruje powodów w barierze mentalnej.

- Muszę pozbyć się tego strachu. Muszę podjąć to ryzyko. Jeśli wydarzy się coś złego, zaakceptujemy to. To jest moment, aby naciskać. Czuję się bardziej gotowy, by spróbować niż wcześniej - powiedział Nadal.

Hubert Hurkacz otrzymał wolny los, więc awansował do drugiej rundy turnieju ATP Internazionali BNL d'Italia w Rzymie bez rozgrywania meczu.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport