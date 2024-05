Hurkacz miał wyjątkowe wsparcie w Rzymie. Zdjęcia już podbiły sieć

Hubert Hurkacz dobrze radził sobie na rzymskich kortach. Zaczął od zwycięstwa z legendarnym Rafaelem Nadalem, następnie pokonał Tomasa Martina Etcheverryego i Sebastiana Baeza. W ćwierćfinale jego rywalem był natomiast Tommy Paul.

Choć Amerykanin jest notowany w rankingu ATP niżej od Polaka, potrafił mu się postawić. Wygrał w trzech setach i zameldował się w najlepszej czwórce turnieju. Hurkacz zakończył natomiast swój udział i może przygotowywać się już do wielkoszlemowego French Open.



Tymczasem internet podbijają zdjęcia z trybun. Okazało się bowiem, że polski tenisista mogł liczyć na wyjątkowe wsparcie. Na żywo dopingowali go dwaj nasi piłkarze - Nicola Zalewski i Piotr Zieliński. Obaj pochwalili się w mediach społecznościowych fotografiami z kortu.

Zalewski i Zieliński występują na co dzień we Włoszech. Pierwszy jest piłkarzem AS Roma, z kolei drugi - SSC Napoli. Od przyszłego sezonu będzie jednak występował w Interze Mediolan.