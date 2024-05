Jak wiedzą wszyscy fani tenisa, obecną liderką rankingu WTA jest Iga Świątek. Pochodząca z Raszyna zawodniczka przez ostatnie miesiące była w stanie wypracować sporą przewagę nad resztą stawki. Za jej plecami w światowym zestawieniu plasuje się Aryna Sabalenka, która będzie przeciwniczką Polki w jej najbliższym meczu.

Świątek i Sabalenka staną naprzeciwko siebie podczas finału tegorocznej edycji turnieju w Rzymie. Godne uwagi jest to, jak zbliżające się starcie może wpłynąć na wygląd czołówki rankingu WTA.

Polka w ogólnoświatowej klasyfikacji ma na swoim koncie 11345 punktów, czyli o 3207 "oczek" więcej od zawodniczki z Mińska. Jeżeli Świątek przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę, to zdobędzie kolejne 350 punktów, tym samym powiększając swoją przewagę. Natomiast jeśli lepsza w starciu na Półwyspie Apenińskim okaże się Sabalenka, to przybliży się do raszynianki na 2857 punktów.

Finał rywalizacji w stolicy Włoch ma zostać rozegrany w sobotę 18 maja. Relacja na żywo z meczu Iga Świątek - Aryna Sabalenka dostępna TUTAJ.