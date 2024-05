Zagłębie to obecnie drużyna środka tabeli i nie wydaje się, by mogło się to zmienić. Ostatnie dwie porażki oczywiście bardzo ich zabolały w kontekście pozycji w tabeli, ale jako zespołowi rezerw awans i tak im nie groził.

Dwa ostatnie zwycięstwa znacząco pomogły Wiśle Puławy w walce o utrzymanie. Z 39 punktami na koncie mają trzy przewagi nad strefą spadkową.



Poprzednie spotkanie pomiędzy tymi zespołami zakończyło się remisem 3:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu Zagłębie II Lubin - Wisła Puławy na Polsatsport.pl.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport