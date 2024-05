Kylian Mbappe zabrał głos w sprawie swojej przyszłości! Francuz potwierdził

Mbappe to obecnie jeden z najpopularniejszych piłkarzy na świecie. Nic zatem dziwnego, że w mediach od jakiegoś czasu pojawiają się plotki dotyczące możliwej przyszłości napastnika.

ZOBACZ TAKŻE: Poznaliśmy finalistów europejskich pucharów!

Teraz Francuz postanowił przerwać milczenie. W materiale wideo opublikowanym w mediach społecznościowych gwiazdor przyznał, że w przyszłym sezonie nie będzie już występował w barwach PSG. Swój ostatni mecz na w barwach paryskiej ekipy na Parc des Princes rozegra w sobotę. Wtedy PSG stanie naprzeciwko Toulouse.

Jeszcze nie wiadomo, gdzie 25-latek będzie występował w następnym sezonie. Wiele wskazuje na to, że przeniesie się do stolicy Hiszpanii, by reprezentować tamtejszy Real Madryt.

Mbappe w PSG gra od końca sierpnia 2017 roku. Rozegrał w sumie 306 spotkań w barwach paryskiego klubu. W tym czasie strzelił 255 goli i zaliczył 108 asyst.