Mistrzowie Polski w półfinale!

Zdecydowanie lepiej w to spotkanie weszli przyjezdni, którzy po akcjach Avery’ego Woodsona prowadzili już siedmioma punktami. To nie był koniec, bo dzięki trójce Andrzeja Mazurczaka ta różnica szybko wzrosła aż do 12 punktów. Legia miała spore problemy z konstruowaniem akcji ofensywnych, ale starała się wymuszać faule. Ostatecznie jednak dzięki Michale Kyserowi po 10 minutach było aż 12:27. W drugiej kwarcie King nadal wykorzystywał słabości rywali w obronie, a po zagraniu Michała Nowakowskiego prowadzili nawet 17 punktami. Swoją pierwszą trójkę gospodarze rzucili dopiero w połowie tej części meczu - jej autorem był Christian Vital. Loren Jackson starał się zmniejszać straty, ale z drugiej strony wyróżniali się Kyser oraz Żołnierewicz. Po kolejnej akcji Mazurczaka pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 32:49.

Zespół trenera Marka Popiołka nie zamierzał się poddawać w trzeciej kwarcie! Po serii 14:0 oraz rzutach Michała Kolendy i Arica Holmana przegrywała już tylko sześcioma punktami. Jak zareagowali na to przyjezdni? Serią 0:9! Zac Cuthbertson i Michale Kyser znacząco uspokoili sytuację swojej drużyny. Następnie znowu świetnie radził sobie Andrzej Mazurczak, a po 30 minutach było 56:68. Legia walczyła także w kolejnej części meczu - po trójce Lorena Jacksona zbliżała się jeszcze na siedem punktów. Później swoje akcje dokładał też Aric Holman. Nie do zatrzymania ciągle był jednak Mazurczak, a w końcówce kluczową trójkę dołożył też Cuthbertson. Ostatecznie King zwyciężył 99:84 i awansował do półfinału ORLEN Basket Ligi!

Najlepszym zawodnikiem gości był Andrzej Mazurczak z 30 punktami i 7 zbiórek. Aric Holman zdobył dla gospodarzy 23 punkty, 4 zbiórki i 4 asysty.

Czwarty mecz ćwierćfinałowy: Legia Warszawa - King Szczecin 84:99 (12:27, 20:22, 24:19, 28:31).

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) 3-1 dla Kinga, który awansował do półfinału.

Legia Warszawa: Aric Holman 23, Christian Vital 15, Loren Jackson 14, Michał Kolenda 11, Tyran De Lattibeaudiere 9, Marcel Ponitka 8, Josip Sobin 4, Grzegorz Kulka 0, Raymond Cowels III 0, Dariusz Wyka 0.

King Szczecin: Andrzej Mazurczak 30, Zac Cuthberston 17, Michale Kyser 12, Darryl Avery Woodson 9, Michał Nowakowski 9, Morris Udeze 8, Kacper Borowski 6, Przemysław Żołnierewicz 6, Tony Meier 2, Matt Mobley 0.

