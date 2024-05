Oficjalnie: siatkarski gwiazdor znów zagra we Włoszech

Włoski klub Gas Sales Bluenergy Piacenza oficjalnie poinformował, że w sezonie 2024/2025 jego zawodnikiem będzie Uros Kovacević. Doświadczony serbski siatkarz wraca do do SuperLegi po czteroletniej przerwie.

30-letni przyjmujący ostatnio występował w rosyjskim Uralu Ufa. O tym, że wróci do Italii, nieoficjalnie było wiadomo już od lutego, gdy w rozmowie z serbskimi mediami siatkarz zdradził, że po telefonie od dyrektora sportowego Piacenzy Hristo Zlatanova bardzo szybko uzgodnił warunki kontraktu na przyszły sezon.

ZOBACZ TAKŻE: Najlepszy! Norbert Huber triumfatorem prestiżowego rankingu

W czwartek klub z regionu Emilia-Romania oficjalnie ogłosił, że Kovacević został jego zawodnikiem. - Bardzo się cieszę, że mogę wrócić do Włoch. A jeszcze bardziej się cieszę, że przychodzę do Gas Sales Bluenergy, które w zaledwie kilka lat stało się znaną i cenioną marką nie tylko we Włoszech. Kiedy zadzwoniono do mnie z Piacenzy, nie zajęło mi dużo czasu, by powiedzieć tak. Znam ligę włoską i wiem, jak trudno, ale też jak pięknie jest w niej grać. Dołączyłem do silnego klubu, który będzie się liczył. Zaangażuję się maksymalnie, żeby mógł osiągnąć swoje cele. Nie mogę się doczekać początku tej nowej przygody i zapoznania z kibicami Piacenzy - powiedział reprezentant Serbii w komentarzu dla klubowych mediów swojej nowej ekipy.

Trener Piacenzy Andrea Anastasi podkreślił, że klub bardzo chciał pozyskać Kovacevicia, ponieważ jest on bardzo utalentowanym graczem, który osiągnął taki poziom dojrzałości i doświadczenia, który pomoże zespołowi w utrzymaniu się w czołówce.

Pochodzący z Kraljeva siatkarz w przeszłości grał we włoskich klubach przez osiem sezonów. W latach 2012-2020 był graczem Casy Modena (2012-2015), Calzedonii Werona (2015-2017) oraz Itasu Trentino (2017-2020). Z Modeną zdobył Puchar Włoch (2015) i srebrny medal SuperLegi (2014/2015), z Weroną wygrał Puchar Challenge (2016), a z Trentino - Klubowe Mistrzostwo Świata (2018) i Puchar CEV (2019).

W latach 2021-2023 Kovacević grał w PlusLidze, w zespole Aluronu CMC Warty Zawiercie. W sezonie 2021/2022 wywalczył z "Jurajskimi Rycerzami" brązowy medal mistrzostw Polski, w kolejnym, który zawiercianie zakończyli na czwartym miejscu, był najlepiej punktującym zawodnikiem rozgrywek.

Z reprezentacją Serbii nowy siatkarz Piacenzy dwukrotnie zdobył mistrzostwo Europy (2011, 2019), a także wygrał Ligę Narodów (2016). W 2019 roku wybrano go najlepszym zawodnikiem ME.

Gas Sales Bluenergy Piacenza w zakończonym niedawno sezonie 2023/2024 zajęła siódme miejsce w lidze włoskiej. W Lidze Mistrzów dotarła do ćwierćfinału, w którym przegrała w dwumeczu z Jastrzębskim Węglem.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport