Słynny siatkarz pożegnał się z Jastrzębskim Węglem! Zamieścił wzruszający wpis

Jurij Gladyr reprezentował barwy Jastrzębskiego Węgla od 2019 roku. Trzykrotnie wywalczył z tą drużyną mistrzostwo Polski (2021, 2023, 2024), dwukrotnie grał z jastrzębianami w finale Ligi Mistrzów.

Na pożegnanie z klubem, siatkarz zamieścił w mediach społecznościowych Jastrzębskiego Węgla wzruszający wpis. Pożegnał się w nim z drużyną, pracownikami klubu i kibicami jastrzębian.

"Chcę powiedzieć wszystkim dziękuję. Dla mnie było ogromnym zaszczytem dzielić te chwile spędzone razem z Wami na boisku jak i poza nim, bo są to chwile, które zapamiętam na zawsze. Sukcesy, które odnieśliśmy razem, pozostaną zapisane w historii klubu już na zawsze, ale nie to jest najważniejszym sukcesem dla mnie, lecz to, że znaleźliśmy w sobie odwagę, by po te sukcesy sięgać" – napisał.

Jako że Jurij Gladyr nie posiada własnych social mediów poprosił Klub o przekazanie za pośrednictwem naszych kanałów SM tej oto informacji (tekst oryginalny) 👇🧡 pic.twitter.com/bdhfUGHJiF — Jastrzębski Węgiel (@KlubJW) May 10, 2024

"Kibice Jastrzębskiego Węgla... Wielkie słowa uznania i ogromny szacunek dla Was za to, co Wy tworzycie w hali podczas meczów. Ludzie, którzy mają ogromną pasię i rozumieją, czym jest walka i oddanie serca na boisku niezależnie od wyniku" – dodał Gladyr.