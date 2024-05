Przed meczem z ŁKS-em Łódź trener Śląska Wrocław Jacek Magiera zapowiedział, że mimo spadku w tabeli na czwarte miejsce jego zespół nadal chce walczyć o miejsce na podium na koniec sezonu. - Dalej walczymy o medale. Nadal wszystko zależy nad nas – dodał.

Zaraz po sensacyjnej porażce z Ruchem Chorzów (2:3), która kosztowała wrocławian spadek na czwarte miejsce w tabeli, trener Śląska przyznał, że jego drużyna straciła praktycznie szanse na mistrzostwo Polski. Kilka dni później na konferencji przed spotkaniem z ŁKS-em stwierdził, że cel się zmienił i teraz jego zespół powinien bić się o miejsce na podium na koniec sezonu.

- Widziałem reakcję zespołu na porażkę z Ruchem i myślę, że to wszystko powinno pójść w dobrym kierunku. Wierzę, że to może być taki pozytywny bodziec. Po golu na 0:3 z tysiąc kibiców wyszło ze stadionu, ale pozostałe 24 tysiące zostało i nas dalej gorąco dopingowało. To też jest ważny sygnał dla zespołu, że ci ludzie nadal w tę drużynę wierzą. Jesień była dla nas wybitna. Wiemy, jak wygląda tabela meczów wiosennych. Mimo wszystko dalej walczymy, dalej mamy szanse na medal mistrzostw Polski, co byłoby ogromnym sukcesem – dodał Magiera.

Śląsk jest na czwartym miejscu, ale ma tyle samo punktów co trzeci Górnik Zabrze, a do drugiego Lecha Poznań traci tylko „oczko”. Teoretycznie wrocławianie mają nawet jeszcze szanse na mistrzostwo, bo prowadząca Jagiellonii Białystok wyprzedza ich o zaledwie cztery punkty.

- Musimy wygrać w Łodzi. Nie mamy wyjścia. Jeżeli chcemy zrealizować nasze cele, musimy przywieść trzy punkty. Może cele się zmieniły w porównaniu z tym, co mówiliśmy sobie na początku wiosny, ale nadal mamy o co walczyć i nadal zrealizowanie tego celu będzie dużym sukcesem. Po sezonie będziemy na spokojnie mogli się zastanawiać, czy mogliśmy więcej, czy to był maks – powiedział Magiera.

