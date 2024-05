Wielki wyczyn Anity Włodarczyk. Jedyna Polka z takim wyróżnieniem

Marzeniem każdego sportowca jest udział na igrzyskach olimpijskich, ale tak samo dużym wydarzeniem jest pobiec w sztafecie ze zniczem. To właśnie spotkało Włodarczyk, która podzieliła się swoimi wrażeniami w rozmowie z Aleksandrą Szutenberg.

- Przeżycie było dla mnie bardzo ogromne. Kiedy w styczniu dostałam zaproszenie do wzięcia udziału, to na początku pomyślałam, że to jest niemożliwe, bo nie sądziłam, że kiedyś będzie mi to dane. Miałam takie marzenie, ale myślałam, że spełni się, kiedy skończę karierę. Cieszę się podwójnie, że udało mi się tego dokonać jako czynna zawodniczka. Od samego rana czuć było emocje. Sztafeta liczyła około 40 osób z całej Europy z różnych dyscyplin sportu. Miałam zatem tę przyjemność reprezentować Polskę. Kiedy ten ogień olimpijski trafił w moje ręce, to lekko się nawet wzruszyłam - przyznała.

Dla Włodarczyk, dla której igrzyska w Paryżu będą już piątymi w karierze i szansą na czwarte złoto w rzucie młotem, zdobyte doświadczenie z pewnością pomaga w lepszym przygotowaniu się do olimpijskich rozgrywek.

- Zdecydowanie tak. Podczas tej sztafety poczułam właśnie, że to jest ta ostatnia prosta. Czas biegnie bardzo szybko. Pozostały tak naprawdę niecałe trzy miesiące. Teraz z każdego startu na start będę czuła, że igrzyska są tuż, tuż. Jestem zdrowa, forma będzie. Będę chciała dobrze wystartować na memoriale Kusocińskiego. Najważniejsze, żeby wpaść w ten rytm startowy. Nigdy nie byłam typem zawodniczki, która rzucała daleko na treningach. Mistrzostwa Europy w Rzymie będą dla mnie przetarciem - zaznaczyła.

Cała rozmowa z Anitą Włodarczyk w załączonym materiale wideo.