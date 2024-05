Za nią najlepszy sezon w karierze. Polska siatkarka odchodzi z klubu

Majkowska grała w Bielsku-Białej od 2022 roku, a z BKS-em żegna się po najbardziej udanym sezonie w karierze. W marcu zdobyła z klubem z Beskidu Śląskiego Puchar Polski, w kwietniu wywalczyła swój pierwszy medal Tauron Ligi - brąz. Była ważną częścią drużyny, która wprowadziła BKS na ligowe podium po raz pierwszy od trzynastu lat.

W zakończonych niedawno rozgrywkach pochodząca z Rumii środkowa zagrała w 29-ciu meczach Tauron Ligi, w których zdobyła 169 punktów (średnio 5,83 na mecz), z czego 65 blokiem. W rankingu najlepiej blokujących zawodniczek ligi zajęła siódme miejsce.

Po rozegraniu w ciągu dwóch lat 64 spotkań dla zespołu z Hali Pod Dębowcem, w przyszłym sezonie Majkowska będzie już występować w innym klubie.

- Chciałabym przede wszystkim podziękować całej załodze BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała za ogrom emocji, które zostaną ze mną na zawsze, za wspomnienia, do których będę wracać z ogromnym uśmiechem na twarzy oraz za współpracę, która stała się dla mnie wzorem do powielania. Dziękuję kibicom za atmosferę, która pociągnęła nas do niejednego zwycięstwa - jesteście najlepsi! Nie chcę powiedzieć "żegnajcie", ponieważ Bielsko stało się dla mnie drugim domem - dlatego powiem "do zobaczenia" - powiedziała była już siatkarka BKS-u, cytowana przez klubowe media.

Majkowska rozegrała w swojej karierze cztery sezony na poziomie Tauron Ligi - dwa w Bielsku-Białej oraz po jednym dla Polskich Przetworów Pałacu Bydgoszcz (2021/2022) i DPD IŁCapital Legionovii Legionowo (2020/2021). Była też zawodniczką Jokera Świecie (2016-2020), KS Murowana Goślina (2015-2016), Ekstrimu Gorlice (2014-2015) i Gedanii Gdańsk (2012-2014).

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport