Znamy pierwszego beniaminka Bundesligi. To będzie jego debiut

Piłkarze Holstein Kilonia w sobotę zremisowali u siebie z Fortuną Duesseldorf 1:1 i przypieczętowali awans do Bundesligi w przedostatniej, 33. kolejce drugiej ligi niemieckiej.

Już w drugiej minucie gola dla gospodarzy strzelił Benedikt Pichler. W drugiej połowie z rzutu karnego wyrównał Christos Tzolis.

Ekipa z północy Niemiec w 33 meczach wywalczyła 65 pkt i prowadzi w drugiej Bundeslidze. Nad trzecim w tabeli zespołem z Duesseldorfu ma pięć punktów przewagi.

W niedzielę powrót do elity po 13 latach może zapewnić sobie także wicelider z Hamburga - FC St. Pauli. Potrzebuje do tego co najmniej remisu z ostatnim w stawce VfL Osnabrueck.

Holstein Kilonia w 1912 roku zdobył mistrzostwo Niemiec. "Bociany" są też dwukrotnymi wicemistrzami kraju (1910, 1930). Do drugiej Bundesligi awansowały w 2017 roku, a teraz zadebiutują w Bundeslidze. W ostatnich latach też dwukrotnie przegrywały baraże o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej.

GW, PAP