Dramatyczne wyznanie byłego lidera rankingu ATP. "Nigdy o tym nie mówiłem"

Andy Roddick niedawno pozwolił sobie na moment szczerości i wrócił do czasów, kiedy zmagał się z chorobą nowotworową. - Od kiedy skończyłem z grą w tenisa, zmagałem się z wieloma rodzajami nowotworów skóry - przyznał Amerykanin w podcaście "Served with Andy Roddick".

Roddick dwie dekady temu należał do ścisłej czołówki światowego tenisa, chociaż to mało powiedziane zważywszy, że w 2003 roku był liderem rankingu ATP i miał na koncie wygrany wielkoszlemowy turniej US Open - jak się później okazało, jedyny w całej karierze. Do tego wygrał 32 turnieju rangi ATP i trzykrotnie docierał do finału Wimbledonu. Karierę zakończył w 2012 roku mając zaledwie 30 lat.

Niestety, życie na sportowej emeryturze nie było usłane różami dla Amerykanina, który w niedawnym podcaście zdradził, że zmagał się z chorobą nowotworową.

- Wycięto mi guza płaskonabłonkowego z wargi, prawdopodobnie jakieś pięć, sześć lat temu. Nigdy o tym nie mówiłem. Dziś rano skorzystaliśmy z lasera do twarzy. Dla oglądających YouTube wyglądało to tak, jakbym wdał się w bójkę - rzekł 41-latek.

Utytułowany były tenisista podkreślił, że przyczyną jego problemów zdrowotnych było narażenie jego ciała na silne promienie słoneczne w trakcie wieloletniej kariery. Roddick apeluje, aby nie lekceważyć takich sytuacji.

- Zaniechania mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Myślę, że do końca życia będę musiał sobie z nimi jakoś radzić. Nie będę wnikał, jakie części ciała są najbardziej narażone. Na szczęście u mnie nie dzieje się nic złego, ale pamiętajcie o używaniu kremów z filtrem przeciwsłonecznym. Chrońcie też swoje dzieci, zwłaszcza jeśli uprawiają tenis. Problem nie pojawi się, gdy dziecko będzie miało osiem lat, ale gdy dorośnie, np. w wieku 38 lat, już jak najbardziej - przyznał.