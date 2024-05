Poznaliśmy drużynę oraz MVP sezonu PlusLigi. Co za dominacja!

Sezon 2023/2024 w PlusLidze przeszedł do historii. Po mistrzostwo Polski sięgnęli zawodnicy Jastrzębskiego Węgla, którzy w finale play-off pokonali Aluron CMC Wartę Zawiercie. To właśnie siatkarze obu tych zespołów znaleźli się w drużynie sezonu wybranej przez ekspertów, dziennikarzy, trenerów oraz byłych zasłużonych reprezentantów Polski. Z kolei MVP rozgrywek wybrano Norberta Hubera.

Takie wyniki nie powinny nikogo zaskakiwać. Mowa o drużynach, które najlepiej radziły sobie w PlusLidze w minionym sezonie i między sobą rozstrzygnęły kwestię mistrzostwa kraju. Ostatecznie w drużynie sezonu znalazło się czterech siatkarzy Jastrzębskiego i trzech Warty.

ZOBACZ TAKŻE: Zastąpi gwiazdę polskiej kadry. Rzutem na taśmę dostanie powołanie od selekcjonera?

Głosujący postanowili docenić Bartosza Kwolka, Mateusza Bieńka, Luke'a Perry'ego, Jeana Patry'ego, Benjamina Toniuttiego, Tomasza Fornala oraz Norberta Hubera. Ten ostatni został również wybrany MVP sezonu. Środkowy wystąpił w 35 meczach, zdobył 409 punktów, z czego aż 149 blokiem, co jest nowym rekordem w dziejach PlusLigi. Do tego aż siedmiokrotnie został wybierany najlepszym zawodnikiem spotkania.

– Wyniki są raczej takie, jakich można było się spodziewać, ale na kilku pozycjach co najmniej dwóch, trzech siatkarzy zasługiwało na to samo miejsce i decyzja wcale nie była prosta. Cieszy tak duża liczba polskich graczy, którzy stanowią nie tylko o sile swoich drużyn, ale i całej ligi. To bardzo ważne w kontekście tego roku i tego, co nas czeka w Paryżu - mówi prezes PLS, Artur Popko, cytowany przez oficjalną stronę PlusLigi.

Drużyna sezonu PlusLigi 2023/2024:

Rozgrywający: Benjamin Toniutti (Jastrzębski Węgiel)

Środkowi: Mateusz Bieniek (Warta Zawiercie), Norbert Huber (Jastrzębski Węgiel)

Przyjmujący: Bartosz Kwolek (Warta Zawiercie), Tomasz Fornal (Jastrzębski Węgiel)

Atakujący: Jean Patry (Jastrzębski Węgiel)

Libero: Luke Perry (Warta Zawiercie)

Szczegółowe wyniki oraz typowania ekspertów TUTAJ.