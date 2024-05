Kolejny siatkarz odchodzi z Jastrzębskiego Węgla! Zostanie w PlusLidze?

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla obronili mistrzostwo Polski, a parę dni później zdobyli srebro Ligi Mistrzów. W wielkim finale ulegli Itas Trentino 0:3. Do tych, a także zeszłorocznych sukcesów, przyczynił się Moustapha M'Baye.

Przyszedł jednak moment pożegnania. Po pełnym sukcesów czasie środkowy odszedł z ekipy "Pomarańczowych". O tej informacji poinformował sam klub za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Po 1.5 sezonu JW opuszcza Moustapha M'Baye. Wywalczył dwa tytuły Mistrza Polski i dwukrotnie dotarł do finału Ligi Mistrzów. Do wysokich umiejętności siatkarskich dodał swój niesamowity charakter, pierwszorzędny dowcip i nieustający optymizm. Dzięki za wszystko, *Musti*!" - napisano na profilu Jastrzębskiego Węgla na X (dawny Twitter).

32-letni zawodnik jest związany z polskimi rozgrywkami od 2009 roku. Grał w Treflu Gdańsk, Krispolu Września, KPS Siedlce, AZS-ie Częstochowa, Stali Nysa, Cuprum Lubin i Jastrzębskim Węglu. W siatkarskim świecie mówi się o tym, że po dziewięciu latach przerwy zawodnik ponownie zagra w Trójmieście.

To może być wielki powrót do korzeni. M'Baye pochodzi z Gdańska i to tam rozpoczynał swoją siatkarską karierę. W związku z licznymi pożegnaniami w ekipie, która na co dzień swoje mecze rozgrywa na granicy Gdańska i Sopotu, jego transfer wydaje się bardzo prawdopodobny.