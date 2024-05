Polscy hokeiści we wtorek zagrają w Ostrawie z Francuzami w swoim trzecim grupowym meczu mistrzostw świata Elity. - Spodziewam się twardego, ciężkiego spotkania - powiedział napastnik Biało-Czerwonych Alan Łyszczarczyk. Gdzie obejrzeć mecz Polska - Francja? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.

Poniedziałek był dla Polaków dniem wolnym, a we wtorek drużyna trenera Roberta Kalabera zagra z Francją (20.20), która wcześniej przegrała z Kazachstanem 1:3 i z Łotwą po dogrywce 2:3. W efekcie "Trójkolorowi" mają na koncie jeden punkt, tak jak Polacy. Biało-czerwoni po dogrywce ulegli brązowym medalistom poprzednich MŚ Łotyszom 4:5, a potem musieli uznać wyższość Szwedów (1:5).

- Musimy udowodnić, że potrafimy dobrze grać. Każdy wie, że nie będzie to poziom Szwecji, ale zagramy z drużyną walczącą na całego o zwycięstwo, tak jak my. Spodziewam się twardego, ciężkiego spotkania, bo każdy wie, o co gramy. Mam nadzieję, że wyjdziemy z tej rywalizacji zwycięsko – dodał Łyszczarczyk.

Zdaniem kapitana polskiej drużyny Krystiana Dziubińskiego Francuzi, choć wyżej sklasyfikowani w światowym rankingu (13. miejsce, Polacy - 22.), prezentują zbliżony poziom.

- Liczymy na ten mecz bardzo, oddamy całe serce. Musimy zagrać tak, jak w niedzielę ze Szwedami, z poświęceniem, z wiedzą, kiedy zaatakować. Pokazaliśmy już nie raz, że z wyżej notowanymi rywalami potrafimy wygrać - zaznaczył napastnik.

Doświadczony obrońca Marcin Kolusz podkreślił, że oba zespoły są świadome, co muszą zrobić.

- Będzie ciekawy, zacięty bój, który ma swoją wagę - ocenił.

W kolejnych spotkaniach grupy B Polacy zagrają ze Słowacją, USA, Niemcami i Kazachstanem. Drużyna z ostatniego miejsca spadnie do Dywizji 1A. Druga grupa rywalizuje równolegle w Pradze.

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Francja? O której godzinie?

Studio do meczu Polska - Francja od godz. 19:00 w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go. Początek transmisji o godz. 20:10. Pomeczowe studio od godz. 23:00.

KN, PAP