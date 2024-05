Perugia ogłosiła hitowy transfer! To on zastąpi Wilfredo Leona

Siatkarze Sir Susa Vim Perugia w minionym sezonie wywalczyli mistrzostwo Włoch. Po zakończonych rozgrywkach w klubie dojdzie do kilku zmian. Najważniejszą jest odejście Wilfredo Leona. Klub z Perugii oficjalnie ogłosił nazwisko jego następcy. Będzie nim japoński przyjmujący Yuki Ishikawa.

O tym, że Ishikawa będzie nowym przyjmującym Perugii było wiadomo już od pewnego czasu. Prezes klubu Gino Sirci zdradził to w jednym z wywiadów.

Yūki Ishikawa (rocznik 1995) to jeden z liderów reprezentacji Japonii, z którą wywalczył m.in brązowy medal VNL 2023. Do ligi włoskiej trafił po raz pierwszy w 2014 roku, gdy zasilił Modenę. Później reprezentował barwy Top Volley Latina (2016–18), Emma Villas Siena (2018–19), Kioene Padwa (2019–20) oraz Allianz Milano (2020–24).

Teraz podpisał kontrakt z Perugią, którą ma reprezentować przez dwa kolejne sezony. "Wschodzące słońce świeci w Perugii!" – poinformowano w komunikacie. Na pozycji przyjmującego w tym klubie w przyszłym sezonie zagrają również reprezentant Polski Kamil Semeniuk oraz Oleg Płotnicki z Ukrainy. Z zespołem pożegnał się już Wilfredo Leon.

– Dlaczego Perugia? Ponieważ to bardzo mocny zespół, który w tym roku wygrał wszystko. Myślę, że Perugia to dla mnie idealna drużyna, chciałem tu przyjechać i zdecydowałem się założyć koszulkę tego wspaniałego klubu. Przychodzę do zespołu, który gra bardzo dobrze, z dużą konsekwencją i który ma w swoim składzie bardzo silnych zawodników – powiedział po ogłoszeniu kontraktu Ishikawa.