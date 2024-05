Trener polskich siatkarek powiedział wprost. "To wszystko jest nieprzewidywalne"

Siatkarska reprezentacja Polski kobiet już niedługo rozpocznie rywalizację w Lidze Narodów. - Najważniejsze jest to, żeby do każdego meczu podchodzić indywidualnie i dzięki nim rosnąć jako drużyna - powiedział Stefano Lavarini w rozmowie z Bożeną Pieczko.

Już we wtorek polskie siatkarki rozegrają swój pierwszy mecz podczas tegorocznej Ligi Narodów - zmierzą się z Włoszkami. Przed tym spotkaniem głos zabrał Stefano Lavarini - trener Biało-Czerwonych.

Na początku szkoleniowiec wypowiedział się na temat zmiany w kadrze. W pierwszym turnieju Ligi Narodów udziału nie weźmie Olivia Różański. Jej miejsce w zespole zajmie Paulina Damaske.

- To problem zdrowotny. Nie sądzę, żeby było to coś bardzo poważnego, ale wymaga to leczenia. Będzie lepiej, jeżeli odpocznie, a jej miejsce zajmie Paulina. Tylko tyle mogę powiedzieć, ponieważ nie jestem lekarzem. Wchodzenie w szczegóły jest dla mnie trudne. Nie jestem zbytnio zmartwiony. Musieliśmy się przystosować do tej sytuacji i mam nadzieję, że Olivia niedługo wróci do kadry - powiedział Lavarini w rozmowie z Bożeną Pieczko.

Selekcjoner został także zapytany, co może okazać się kluczowe przed nadchodzącym meczem.

- Ta rywalizacja zawsze jest nieprzewidywalna. Pamiętamy zeszły sezon, gdzie złapaliśmy dobry rytm i bez problemu przechodziliśmy przez kolejne etapy turnieju. Z meczu na mecz byliśmy lepsi i budowaliśmy swoją pewność siebie. To była bardzo specyficzna sytuacja, z którą dobrze sobie poradziliśmy. Dla wszystkich drużyn w tym momencie sezonu bardzo trudno jest znaleźć równowagę i powtarzalność. Wracamy po sezonie z wieloma problemami zdrowotnymi. To wszystko jest nieprzewidywalne. Czasami w pamięci zostaje wspomnienie bardzo dobrego sezonu. Najważniejsze jest to, żeby do każdego meczu podchodzić indywidualnie i dzięki nim rosnąć jako drużyna - podsumował trener.

Mecz Polska - Włochy w Lidze Narodów siatkarek rozpocznie się we wtorek 14 maja o godzinie 19:00. Transmisja - od 18:45 - w Polsacie Sport 2 i na Polsat Box Go.