Polscy hokeiści zagrają w środę w Ostrawie ze Słowacją w swoim czwartym grupowym spotkaniu mistrzostw świata Elity. W rozegranym 3 maja sparingu Biało-Czerwoni przegrali z tym rywalem w Żylinie 1:6. Transmisja meczu Polska - Słowacja w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

To był przedostatni mecz towarzyski zespołu trenera Roberta Kalabera w trakcie przygotowań do mistrzostw. Polacy nie mieli w tym starciu wiele do powiedzenia.

Hokeiści Słowacji na ostatnich igrzyskach olimpijskich w Pekinie (2022) wywalczyli brązowy medal. W aktualnym światowym rankingu zajmują 9. miejsce, Polska jest 22.

Biało-Czerwoni wrócili do Elity po 22-letniej przerwie, rywale ubiegłoroczne MŚ zakończyli na 9 pozycji.

Polacy zaczęli udział w turnieju od porażki z Łotwą po dogrywce 4:5, następnie ulegli Szwedom 1:5 i we wtorek Francuzom 2:4. Natomiast Słowacy przegrali z Niemcami 4:6, a potem pokonali Kazachstan 6:2 i USA po dogrywce 5:4.

- Drużyna Słowacji miała we wtorek dzień wolny, będzie gotowa na to spotkanie. Dodatkowo na pewno do Ostrawy przejedzie dużo jej kibiców. Będzie bardzo ciężko – ocenił obrońca reprezentacji Paweł Dronia.

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Słowacja na hokejowych mistrzostwach świata? O której godzinie mecz Polska - Słowacja?

Transmisja meczu Polska - Słowacja w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Godzina meczu Polska - Słowacja to 20:10. Start przedmeczowego studia o godzinie 19:30.

PAP