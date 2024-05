Piłkarska reprezentacja Polski kobiet do lat 17 zmierzy się z Anglią w półfinale rozgrywanych w Szwecji mistrzostw Europy. Relacja live i wynik na żywo z meczu Polska - Anglia na Polsatsport.pl.

Podopieczne trenera Marcina Kasprowicza rozpoczęły zmagania na Euro od jednobramkowego zwycięstwa nad Belgią. W drugiej kolejce fazy grupowej Biało-Czerwone uległy jednak 0:1 Hiszpankom i o losach awansu musiał decydować ostatni mecz, w którym Polki mierzyły się z rówieśniczkami z Portugalii. Naszej drużynie wystarczył remis i podopieczne Marcina Kasprowicza ten remis wywalczyły. Na gola Weroniki Araśniewicz rywalki odpowiedziały trafieniem Joany Valente, ale do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie i to reprezentantki Polski mogły cieszyć się z awansu do półfinału.

ZOBACZ TAKŻE: Była gwiazda Premier League szokuje! Mówi, czego kobiety nie powinny robić. "Bądźmy poważni"

W nim Biało-Czerwone zagrają z niezwykle mocną reprezentacją Anglii, która przez fazę grupową przeszła jak burza, wygrywając kolejno z Norweżkami (3:0), Szwedkami (5:1) i broniącymi tytułu Francuzkami (1:0). Nasze półfinałowe rywalki są na fali już od dłuższego czasu. Reprezentantki Anglii do lat 17 po raz ostatni przegrały... 23 maja 2023 roku, w półfinale ubiegłorocznych mistrzostw Europy. Od tamtej pory żadna z drużyn nie potrafiła im urwać choćby punktu, a trwająca wciąż passa wynosi już 12 spotkań.

Defensywa Polek będzie musiała zwrócić szczególną uwagę na dwie zawodniczki: Lolę Brown, niezwykle pracowitą napastniczkę Chelsea, która zdobyła jedynego gola w starciu z "Trójkolorowymi", a także Isabellę Fisher z Arsenalu, która w meczu ze Szwedkami skompletowała klasycznego hat-tricka w zaledwie 9 minut. Czy Biało-Czerwone stać na sprawienie niespodzianki?

Relacja live i wynik na żywo z meczu Polska - Anglia z mistrzostw Europy U-17 na Polsatsport.pl. Początek spotkania o godzinie 18.30.