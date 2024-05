Środowy mecz pomiędzy zespołami "Czerwonych Diabłów" i Newcastle będzie o bardzo wysoką stawkę. Wynik tego spotkania może zadecydować o końcowym układzie tabeli na miejscach 6-8.

Manchester United w poprzednich dwóch kolejkach poniósł dwie bardzo dotkliwe porażki. Ekipa z Manchesteru spadła przez to na ósme miejsce w tabeli i perspektywa braku gry w pucharach europejskich staje się coraz bardziej realna. United ma fatalny bilans bramkowy, więc by być na koniec nad Chelsea czy Newcastle, musi uzyskać nad nimi przewagę punktową.

Piłkarze Newcastle na wiosnę złapali formę, ale i im zdarzają się wpadki - takie jak weekendowy remis z Brighton czy niedawna porażka z Crystal Palace. Spowodowało to, że zostali dogonieni w lidze przez Chelsea. "Sroki" mają lepszy stosunek bramek, więc na razie są wyżej w tabeli od "The Blues", ale muszą punktować przynajmniej tak samo dobrze, jak ekipa z zachodniego Londynu, by utrzymać pozycję premiowaną grą w pucharach europejskich.

Manchester musi wygrać, by zachować szanse na kwalifikacje do pucharów europejskich przez ligę. Na jego szczęście ma jeszcze możliwość kwalifikacji drogą pucharową, jeśli pokona lokalnych rywali, Manchester City w finale Pucharu Anglii. Ekipa z Newcastle upon Tyne jest w bardziej komfortowej sytuacji, ale jeśli się potknie, to podłączy "Czerwonym Diabłom" tlen i da Chelsea szansę na wyprzedzenie. Poprzednie starcie zakończyło się zwycięstwem Newcastle 1:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Manchester United - Newcastle United od godz. 21.00 na Polsatsport.pl.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport