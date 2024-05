Oto kadra reprezentacji Niemiec na Euro 2024

Julian Nagelsmann ogłosił 27-osobową kadrę, która będzie przygotowywać się do mistrzostw Europy w tym kraju. Przed turniejem selekcjoner musi zmniejszyć listę do 26 nazwisk. Powołania nie otrzymali m.in. Mats Hummels i Leon Goretzka. Jest za to aż czterech bramkarzy.