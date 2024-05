FEN 54: Wyniki ważenia

Początkowo walką wieczoru miało być starcie Witalij Jakimienko - Farid Alibabazade. Ten pierwszy nie zdołał jednak wypełnić limitu kategorii muszej. Pojedynek został więc przesunięty niżej na karcie, a nowym main eventem ogłoszono konfrontację Gracjan Wyroślak - Maksim Grabowicz.

W sumie podczas wydarzenia w Pile kibice obejrzą dziewięć pojedynków. Gala rozpocznie się o godzinie 19:00, transmisja w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go.

Wyniki ważenia przed galą FEN 54:

56,7: Vitalii Yakimenko (58,3) vs. Farid Alibabazade (56,7)

70,3: Gracjan Wyroślak (70,6) vs. Maxim Grabowicz (70,6)

61,2: Jan Ciepłowski (61,7) vs. Thiago Nogueira (61,2)

93,0: Łukasz Olech (93,4) vs. Delan Monte (94,2)

83,9: Adrian Gorący (84,1) vs. Maksymilian Kowalski (84,1)

70,3: Aleksandr Moisa (70,7) vs. Michał Romaneczko (69,7)

77,1: Wojciech Demczur (77,3) vs. Marcin Kopcza (77,5)

65,8: Bartłomiej Skowyra (66,2) vs. Patryk Marzec (65,9)

77,1, semi-pro: Jakub Szymanowski (77,0) vs. Maksymilian Danielec (77,0)