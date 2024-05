Czas na 33. kolejkę pierwszej ligi. W piątkowym meczu spotkają się zespoły Znicza Pruszków i Wisły Płock. Kto wygra to starcie? Relacja live i wynik na żywo meczu Znicz Pruszków - Wisła Płock na Polsatsport.pl.

Znicz jest już pewny utrzymania w pierwszej lidze, co na pewno znacząco obniża presję. Dowodem na to był jego występ w poprzedniej kolejce, w którym zdołał zremisować z faworyzowanym Motorem Lublin. Trener Mariusz Misiura na pewno będzie chciał wygrać swoje ostatnie spotkanie domowe, by pozytywnie pożegnać się z kibicami z Pruszkowa.

ZOBACZ TAKŻE: FIFA podjęła decyzję. Wiemy, gdzie odbędzie się kolejny mundial. Tam go jeszcze nie było

Wisłą Płock znajduje się w strefie barażowej, ale nie mogą sobie już więcej pozwolić na takie wpadki jak zeszłotygodniowa porażka 0:3 z Odrą Opole niezwykły "ścisk" w górnej połowie tabeli powoduje, że przy stracie punktów aż cztery zespoły mogą ich prześcignąć.

Poprzednie spotkanie tych zespołów zakończyło się zwycięstwem Znicza 1:0. Początek meczu w piątek 17 maja o godzinie 18.00.

Relacja live i wynik na żywo meczu Znicz Pruszków - Wisła Płock na Polsatsport.pl.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport