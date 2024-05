Ważą się losy bezpośredniego awansu do PKO BP Ekstraklasy oraz udziału w barażach. W przedostatniej kolejce Fortuna 1 Ligi ekipa GKS-u Katowice podejmie Wisłę Kraków. Goście koniecznie potrzebują wygranej, aby zbliżyć się do czołówki. Gdzie obejrzeć mecz GKS - Wisła? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 2 oraz Polsacie Box Go.