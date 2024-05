Iga Świątek i Hubert Hurkacz sięgną po medale w Paryżu? "Szanse są bardzo duże"

Nie tylko nasi siatkarze oraz lekkoatleci, ale również tenisiści są w gronie największych medalowych nadziei dla reprezentacji Polski podczas olimpijskich zmagań w Paryżu. Nie może być inaczej skoro Świątek od lat dominuje wśród kobiet, będąc liderką światowego rankingu, natomiast Hurkacz od lat znajduje się w ścisłej czołówce topowych graczy.

- Numerem jeden będzie Iga Świątek. Wiemy, jak dobrze gra na kortach ziemnych, szczególnie w Paryżu. Myślę, że wszystko inne poniżej złotego medalu będzie niespodzianką. Hubert Hurkacz ostatnio również świetnie radzi sobie na kortach ziemnych. Zwycięstwo z Rafaelem Nadalem doda mu pewności siebie i też nie powinien być skreślony z walki o jakikolwiek medal w singlu - ocenia szansę obu naszych zawodników Michał Przysiężny, znany przed laty tenisista, obecnie trener Caroline Woźniacki.

Świątek i Hurkacz powinni wystąpić w rywalizacji singlistów, ale niewykluczone, że oboje wystartują również w mikście, natomiast wrocławianin spróbuje swoich sił także w deblu.

- Jeżeli wystąpi w deblu z Janem Zielińskim, to także będzie bardzo mocna para. Janek zebrał olbrzymie doświadczenie w tym roku, ma wspaniałe sukcesy. Hubert w debla gra z doskoku, ale jeżeli mu się chce, to jest jednym z najlepszych zawodników na świecie. Z takim serwisem ta dwójka może być w tie-breaku z jakąkolwiek parą na świecie. To jest olbrzymia przewaga. Jeżeli natomiast w mikście zagra taka dwójka wspaniałych zawodników, to nie może to nie wypalić. Wydaje mi się, że szanse na medal są bardzo duże - przyznał Przysiężny, który był gościem "Magazynu Olimpijskiego".

Były tenisista zaznaczył, że rywalizacja tenisistów na igrzyskach olimpijskich w Paryżu nie powinna dostarczyć zbyt wielu niespodzianek, a o medale będą walczyć ci, którzy na co dzień znakomicie spisują się na kortach ziemnych.

- Wydaje mi się, że wielka sensacja nie ma prawa się zdarzyć, ponieważ są to korty ziemne. Tutaj raczej nie ma przypadku w przeciwieństwie np. do gry na trawie, gdzie może zdarzyć się ktoś, kto będzie bardzo dobrze serwować. Na korcie ziemnym trzeba wykazać się bardzo dobrym przygotowaniem kondycyjnym. Myślę, że dużej niespodzianki nie będzie i turniej wygra ktoś z pierwszej dziesiątki - skwitował Przysiężny.

Cała rozmowa z Michałem Przysiężnym w załączonym materiale wideo.