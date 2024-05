Gospodarze wygrali ostatnie spotkanie, co przedłuża ich nadzieje na utrzymanie, ale dalej będzie to wymagało tytanicznej pracy. Do bezpieczeństwa muszą nadrobić minimum dwa punkty, co oznacza, że każda porażka może pogrzebać ich szanse.

Goście też nie mogą sobie pozwolić na gubienie punktów, bo chociaż zajmują czwarte miejsce, to mają tylko dwa punkty przewagi nad zespołami będącymi poza strefą barażową. Forma kaliszan w ostatnim czasie jest bardzo zła, od pięciu spotkań na zmianę tylko przegrywają i remisują.

Poprzednie spotkanie tych zespołów w skończyło się remisem 2:2

Relacja live i wynik na żywo z meczu Olimpia Grudziądz - KKS Kalisz na Polsatsport.pl od 15.00.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport